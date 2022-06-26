Студенты 106 российских вузов начнут в обязательном порядке проходить IT-курсы

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С 1 сентября этого года студенты 106 вузов, участвующих в программе «Приоритет-2030», начнут в обязательном порядке проходить IT-курсы. По окончании учебного заведения они получат двойную квалификацию – по основной специальности и по IT, сообщает iphones.ru.

Например, студентов Московского политеха ждут «отдельные IT-модули», в рамках которых они научатся «применению средств программной разработки, аналитике данных и web-технологиям».

"Мы считаем целесообразным от программ ДПО прийти к включенности в таком же объеме IT-модулей в программы подготовки студентов по основным образовательным программам", - замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук.

Фото: pxhere