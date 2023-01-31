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Студентка СамГТУ разработала проект сноса аварийных элеваторов

31 января 2023 15:06
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Она создала проект с применением технологии контролируемого взрыва в рамках темы дипломной работы.

В середине января в Ярославле были снесены несколько элеваторов старого хлебозавода, которые из-за аварийного состояния представляли опасность для окружающих. Проект с применением технологии контролируемого взрыва в рамках темы дипломной работы создала студентка инженерно-технологического факультета Самарского политеха Анастасия Павлова. Заказ на демонтаж заброшенных зданий 1938 года постройки поступил от специализированной организации «СПЕЦТЕХВЗРЫВ».

Главной задачей было верно спроектировать направление падения конструкций. Нужно было сделать так, чтобы они не осели на основание. Студентка произвела точные расчеты, благодаря которым снос прошел успешно. Научным руководителем этой дипломной работы стал профессор кафедры «Технология твердых химических веществ», доктор технических наук Юрий Желуницын.

Защита диплома прошла на отлично. Теперь Анастасия Павлова планирует работать инженером по специальности «Боеприпасы и взрыватели». По ее словам, она выбрала профессию, руководствуясь простым любопытством.

"Шесть лет назад на  дне открытых дверей инженерно-технологического факультета (ИТФ) Самарского политеха я очень заинтересовалась применением взрывчатых веществ, - рассказывает она. - Для меня - выпускницы школы, взрывные процессы казались чем-то невообразимым. Вот и решила поступать туда, где мне будет интересно учиться. Выбрала сферу взрывных технологий и не жалею об этом", сообщает пресс-служба СамГТУ. 

 

Фото:   пресс-служба СамГТУ

 

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