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Студентам СамГТУ рассказали о поддержке технологического предпринимательства

6 июня 2025 18:14
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Проректор по научной работе СамГТУ Антон Еремин отметил, что с первого дня университет ориентирует студентов на то, что их идеи должны находить применение в реальном секторе экономики.

В Самарском политехе студенты презентовали проекты по треку «Технологическое предпринимательство». Это второй этап ежегодного конкурса, он проходит на базе Точки кипения. 

Трек «Технологическое предпринимательство» является базовым треком Самарского политеха и стартом в проектной деятельности студентов. При подготовке к конкурсу студенты работали над научно-исследовательскими, инженерными и предпринимательскими проектами. 

Из 500 команд в финал вышли 46 лучших, которые представили свои разработки экспертному жюри. 

О работе, которая ведется в регионе для развития технологических стартапов, а также о возможностях, созданных в Самарской области для бизнеса, рассказал исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Иван Манаев. 

«Сегодня развитие технологического предпринимательства и поддержка бизнеса в целом - одно из ключевых направлений в работе нашей большой команды региона во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым, - акцентировал Иван Манаев. - Для инициативных ребят с перспективными проектами и уникальными разработками созданы все условия: работает один из лучших в стране технопарк «Жигулевская долина», создаем Фонд поддержки технологического предпринимательства. И мы приглашаем вас использовать эти возможности». 

Проректор по научной работе СамГТУ Антон Еремин отметил, что с первого дня университет ориентирует студентов на то, что их идеи должны находить применение в реальном секторе экономики. «Сейчас у них есть шанс превратить свою разработку в решение, нужное реальному производству. У многих уже есть весомые результаты, кто-то привлёк финансирование, кто-то близок к этому. Важно не только продемонстрировать достижения, но и обозначить перспективы дальнейшего развития», - подчеркнул он.

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

Теги: Самара

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