Студент Самарского политеха получил призовое место на всероссийском конкурсе по градостроительству

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Филипп Соколов с кафедры «Архитектура жилых и общественных зданий» занял третье место на Всероссийском конкурсе студенческих работ в рамках VII Всероссийской конференции «Градостроительство: теория, практика, образование». Он представил проект жилого дома секционного типа, выполненный под руководством доцентов Евгении Малышевой, Ирины Ждановой и профессора Елены Генераловой.

Филипп Соколов предложил конструкцию жилого здания, состоящую из двух секций, разделённых на несколько квартир.

- Нам дали задание спроектировать две секции жилого дома в месте застройки на пересечении улиц Пионерской и Врубеля в Самаре, - говорит автор проекта. - Участок представляет собой небольшую территорию, поэтому в каждой секции вышло по две квартиры.

Главной задачей было создать комфортную среду для будущих жильцов. Филипп Соколов решил создать неплоский фасад с обильным использованием перфораций, декоративных отверстий. На балконах он предложил использовать задекорированные перфорированные панели, которые передвигаются вручную и позволяют загородиться от солнца. С их помощью можно регулировать количество света, поступающего в квартиру. Благодаря перфорациям на лоджиях создаются световые рисунки, которые лаконично дополняют фасад.

По словам Филиппа Соколова источником вдохновения для него стал жилой кампус Масдарского института науки и технологий в Абу-Даби. Получается дом, придуманный политеховцем, напоминает постройку, характерную для теплых стран. Чтобы он вписался в историческую среду средневолжского города, Филипп Соколов выбрал сочетание белого цвета и охры, а также классические материалы – кирпич и штукатурку. Для придания более современного вида на фасаде используются композитные панели с эффектом ржавчины разных оттенков, декоративные и ограждающие элементы из металла.

На том же конкурсе была второкурсница с факультета архитектуры и дизайна Ксения Дьякова. Её проект малоэтажного блокированного жилого дома отметили поощрительным дипломом.

- Я придумала план жилого дома, состоящего из четырех блоков, каждый из которых рассчитан на семью из 5-6 человек, - говорит Ксения Дьякова. – Акцент был сделан на натуральные материалы. Несущие конструкции дома выполнены из деревянного клеёного бруса с утеплением из минеральной ваты. Фасад первого этажа облицован фиброцементом, а второго – планкеном из дуба.

Руководители этого проекта – профессор Татьяна Вавилова и старший преподаватель Юлия Бахарева.

Фото пресс-службы Самарского политеха.