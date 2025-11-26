Я нашел ошибку
Средств, запланированных в областном бюджете для обеспечения безопасности метро, недостаточно
В Самарской области грабитель пытался скрыться в более чем 160 км от места нападения
Областной суд пересмотрит генплан Самары из-за "пропавших" лесов
Жителю Самарской области пришлось заплатить за нанесенные знакомому переломы
В Самарском театре драмы состоится премьера мюзикла Золушка
в неврологическом отделении Тольяттинской больницы №5 созданы современные условия
Знание.Премия представила лучшего просветителя и проект Самарской области
Губернатор Самарской области подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшим медиахолдингом России
Студенческий отряд из Самарского государственного технического университета стал лучшим в Самарской области

26 ноября 2025 12:11
136
Студенческий отряд из Самарского государственного технического университета стал лучшим в Самарской области

В Самаре прошел конкурс профессионального мастерства студенческих педагогических отрядов. В рамках конкурса участники прошли теоретический, практический и творческий этапы, по результатам которых был определен лучший студенческий педагогический отряд Самарской области, им стал отряд «Неон» из Самарского государственного технического университета, второе место занял – отряд «Наш Мир» из Самарского государственного экономического университета, третье – отряд «Пегас» из Самарского университета.

«Мы ежегодно проводим конкурс профмастерства среди лучших отрядов Самарской области в направлении студенческих педагогических отрядов. Каждый год мы что-то меняем, что-то добавляем, чтобы конкурс был разнообразнее и повышал уровень профессионализма наших студентов», — отметила Софья Родикова, руководитель направления студенческих педагогических отрядов Самарской области.

Для участия в заочном этапе конкурса была подана 21 заявка от студенческих педагогических отрядов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования. 8 отрядов прошли в финал, который состоялся 20 ноября в Поволжском государственном университете телекоммуникации и информатики.

Финальный этап включал в себя два испытания: мастер-класс «Отрядное дело» и «Творческое выступление отряда». Тема мастер-класса «Герои нашего времени» была приурочена к Году защитника Отечества. Участникам было необходимо провести занятие с детским коллективом, чтобы показать профессиональные навыки вожатых. Номер был направлен на раскрытие творческих способностей и мастерства сценического искусства, а также для популяризации работы педагогических отрядов и профессии вожатого.

Отметим, что Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 миллионов человек. В 2025 году в составе студенческих отрядов Самарской области было трудоустроено более 3,7 тысяч человек участников, из которых более 1190 человек работали вожатыми и организовывали детский отдых в лагерях региона и на всероссийских проектах на черноморском побережье.

Фото - Министерство молодёжной политики Самарской области

