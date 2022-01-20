Студенческий брейн-ринг состоится в Самаре в Историческом парке

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25 января российские студенты отмечают Татьянин день или День российского студенчества. Несмотря на то, что праздник приобрел свой официальный статус только в 2005 году, отмечали его уже с XVIII века. Именно тогда, 25 января 1755 года, императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского Университета» в день памяти мученицы Святой Татианы.

В честь праздника Исторический парк «Россия – моя история» приглашает студентов проверить своего внутреннего потенциального краеведа и историка на брейн-ринге «САМАРСКИЕ ЗНАТОКИ vol.2».

— Хорошо ли студенты знаеют Самару и ее богатую историю?

— Как ориентируешься в вопросах об истории студенчества и образования в целом?

У студентов появится возможность впитать тонну интересностей, а самых отчаянных (т.е. победителей) ждут возможность пополнить свое портфолио для повышенной стипендиии, подарки от наших спонсоров:

Галерея «Виктория»;

Мягкий Кинотеатр Гудок;

Pizza Ricca;

«Zombie — BAR».

Для состязания в брейн-ринге необходимо собрать команду от 4 до 6 человек, приводите с собой друзей, одногруппников, однокурсников, свою голову и боевой настрой!

Непосредственная регистрация начинается за 30 минут до начала брейн-ринга!

Участие для всех студентов БЕСПЛАТНО, главное, не забывать свой студенческий билет!

Когда? 25 января, 15:00

Где? г. Самара, ул. Красноармейская, д. 131, ТК «Гуд`Ок», 3 этаж.

Важно: для входа в ТРК «Гудок» взрослым необходим QR-код или действующий сертификат о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией, передает пресс-служба парка.