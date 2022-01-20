Студенческий брейн-ринг состоится в Самаре в Историческом парке

25 января российские студенты отмечают Татьянин день или День российского студенчества. Несмотря на то, что праздник приобрел свой официальный статус только в 2005 году, отмечали его уже с XVIII века. Именно тогда, 25 января 1755 года, императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского Университета» в день памяти мученицы Святой Татианы.
В честь праздника Исторический парк «Россия – моя история» приглашает студентов проверить своего внутреннего потенциального краеведа и историка на брейн-ринге «САМАРСКИЕ ЗНАТОКИ vol.2».
— Хорошо ли студенты знаеют Самару и ее богатую историю?
— Как ориентируешься в вопросах об истории студенчества и образования в целом?
У студентов появится возможность впитать тонну интересностей, а самых отчаянных (т.е. победителей) ждут возможность пополнить свое портфолио для повышенной стипендиии, подарки от наших спонсоров:
Галерея «Виктория»;
Мягкий Кинотеатр Гудок;
Pizza Ricca;
«Zombie — BAR».
Для состязания в брейн-ринге необходимо собрать команду от 4 до 6 человек, приводите с собой друзей, одногруппников, однокурсников, свою голову и боевой настрой!
Непосредственная регистрация начинается за 30 минут до начала брейн-ринга!
Участие для всех студентов БЕСПЛАТНО, главное, не забывать свой студенческий билет!
Когда? 25 января, 15:00
Где? г. Самара, ул. Красноармейская, д. 131, ТК «Гуд`Ок», 3 этаж.
Важно: для входа в ТРК «Гудок» взрослым необходим QR-код или действующий сертификат о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией, передает пресс-служба парка.