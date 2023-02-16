стартовала просветительская акция Общества «Знание»

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8 февраля, в День российской науки, стартовала всероссийская просветительская акция «Ученые — в школы». До конца марта молодые ученые проведут по всей стране более 10 000 лекций. Организатором акции выступает Российское общество «Знание» совместно с Министерством просвещения России, Советом при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и Российским движением детей и молодёжи«Движение Первых».



Стать лектором нового проекта Общества «Знание» может любой ученый, как и любая школа — площадкой для проведения акции. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте Российского общества «Знание».



Всероссийская просветительская акция «Ученые — в школы» охватит образовательные организации 89 регионов страны и позволит молодым ученым выступить перед новой аудиторией, заявить о себе в научном сообществе. Популяризаторы науки раскроют молодым людям, чем занимаются современные российские исследователи в области нейробиологии, космонавтики, медицины, IT, экологии. В формате мастер-классов и квизов школьники узнают о разработке российскими учеными инновационного топлива, о квантовых технологиях и нейросетях, об исследованиях черных дыр и экспедициях на Северный полюс.



Акция — это часть масштабного проекта «Ученый говорит» Общества «Знание», которая позволит лекторам в дальнейшем стать участниками интеллектуальных состязаний «Ученый говорит. Батлы», спикерами научных форумов «Ученый говорит», а лучшим из них — выступить на Конгрессе молодых ученых в Сочи.



«8 февраля, в День российской науки, стартует акция «Ученые — в школы». Этот проект призван помочь собрать на одной площадке молодых исследователей и школьников. Вместе они смогут в увлекательном формате обсудить современные тенденции и достижения в сфере российской научной мысли, а также прорывные технологические проекты и разработки – иными словами, все то, что является поводом для гордости россиян. Ожидается, что всего по стране до конца марта пройдет свыше 10 000 выступлений. Причем первые подобные мероприятия пройдут уже сегодня в Луганской Народной Республике и Республике Северная Осетия — Алания. Убежден, что такой формат просвещения продемонстрирует ребятам перспективы профессионального развития в отечественной науке, повысит в их глазах престиж ученого и в принципе интерес к этой теме», — подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.



Первым российским регионом, где уже сегодня пройдут лекции, станет Луганская Народная Республика. Старт Всероссийской акции «Учёные - в школы» даст министр образования и науки ЛНР Иван Кусов.

«В последнее время молодежь нашей Республики получает все больше новых, увлекательных, а порой и уникальных возможностей для роста, развития и реализации творческого, научного потенциала. Акция «Ученые — в школы», инициированная Российским обществом «Знание», — это один из важных для наших ребят новых просветительских проектов. Акция станет еще одним стимулом к изучению молодежью гуманитарных и точных наук, откроет ранее недоступные знания, а для кого-то станет трамплином для будущего профессионального роста», — подчеркнул государственный деятель.

В ЛНР с открывающей лекцией выступит заместитель декана экономического факультета, старший преподаватель кафедры учета и аудита Луганского государственного университета имени Владимира Даля Алина Волкова.



С 8 по 11 февраля акция пройдет в Республиках Северная Осетия — Алания, Дагестан, Крым и Марий Эл, а также в Белгородской, Кемеровской, Новосибирской, Калужской,Тверской, Ульяновской, Архангельской областях и Санкт-Петербурге.



Просветительский проект «Ученый говорит» Российского общества «Знание» стартовал в апреле 2022 года. В 88 регионах страны состоялось 3000 выступлений популяризаторов науки. Участниками проекта стали 150 000 школьников и студентов со всей страны, а также 800 000 слушателей онлайн.



Проект проходит бесплатно, для участия необходимо выбрать свой регион на сайте Общества «Знание» и пройти регистрацию.