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Стартовала новая образовательная программа для студентов СамГМУ

26 декабря 2024 16:23
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Музейные залы вместе с вузовскими аудиториями.

Студенты Самарского государственного медицинского университета Минздрава России теперь получают профессиональные и общекультурные знания не только в университетских аудиториях, но и в городских музеях Самары. В основу образовательной и просветительской программы легла идея сделать городской музей местом проведения практических занятий по гуманитарным дисциплинам у студентов первого курса университета.

Новая концепция реализуется в рамках масштабной трансформации образовательных программ СамГМУ, одна из главных идей которых — формирование всесторонне развитой личности, благодаря внедрению новых образовательных методик.

«Для университета важно не просто обучать молодое поколение с точки зрения профессиональных компетенций, но и создавать у них определенную картину мира. И эта картина должна быть наполнена по-настоящему достойным содержанием, — комментирует ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов. — Важно, чтобы у наших выпускников были самые приятные воспоминания о нашем городе, студенчестве. Чтобы они во время обучения наполнялись духовно, росли как личности. Поэтому мы будем сдвигать привычные границы и открывать возможность получать профессиональные знания не только в привычной обстановке аудиторий, но и в местах, где есть своя энергетика, атмосфера культуры и эрудиции. Реализация данной программы стала возможной благодаря поддержке нашего партнера — «СберБанка».

В настоящий момент реализуется программа сотрудничества университета с историко-музейными и культурно-просветительскими учреждениями: Областным художественным музеем и Самарским археологическим центром и музеем М.В. Фрунзе (музей им. Алабина). Планируется, что количество таких заведений будет расширено. Ожидается, что уже в следующем году в программу войдут МВЦ «Самара Космическая», филиал Третьяковской галереи в Самаре, Музей модерна, Военно-исторический музей ЦВО.

В Самарском археологическом центре для студентов СамГМУ прошли занятия в рамках курса «Философские аспекты медицины». Они были посвящены анализу антропологических параметров здоровья и болезни, обсуждению проблем образа жизни и критериев здоровья в различных культурных сообществах. Программы во всех музеях получили прекрасные отзывы от студентов, высокие оценки преподавателей.

Студенты получают новые знания не только при традиционном знакомстве с экспозициями, но и в процессе живого общения с сотрудниками музеев, а также в ходе учебной экскурсии и последующего закрепления полученных знаний на занятиях. Занятия проходят в рамках нескольких дисциплин: «Философские аспекты медицины», «Основы российской государственности», «История России».

«Первые практические музейные занятия показали высокий интерес к истории города и региона, российскому культурному наследию в целом со стороны не только самарских первокурсников, но и иногородних студентов, — комментирует доцент кафедры истории и культурологии Института социально-гуманитарного и цифрового развития медицины СамГМУ Наталья Барабошина. — Ребята отмечают, что занятия в музеях — это возможность не только получить знания на стыке медицины и истории, но и погрузиться в атмосферу прошлого, благодаря знакомству с экспонатами, которые говорят о величии нашего культурного наследия. По словам обучающихся, такая обстановка способствует более глубокому пониманию предмета, делает процесс обучения запоминающимся, а атмосфера уважения к истории  вдохновляет на дальнейшие исследования и достижения в своей профессии».

 

Фото:   пресс-служба СамГМУ

Теги: Медицина Самара

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