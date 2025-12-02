 Старейшей школе города Самары исполнилось 200 лет

Школа №63 с углубленным изучением отдельных предметов имени Н.И. Мельникова, являющаяся старейшей в Самаре, отметила 200-летний юбилей. В торжественном мероприятии приняли участие представители администрации города и Самарского района, Самарской Губернской Думы.

«Двести лет назад началась замечательная история вашей школы – история достижений, успехов, побед. Школа № 63 стала вторым домом для многих поколений учеников, образовательным центром, где юные самарцы раскрывают свои таланты и лучшие качества. Несмотря на все испытания, коллектив школы всегда сохранял свои традиции, стремился к совершенству и не прерывал работу ни в годы гражданской войны, ни в годы Великой Отечественной. Пусть 200-летие станет только началом нового, еще более успешного и яркого этапа в жизни школы. Желаю новых свершений, творческих и профессиональных успехов!»,

– обратился в приветственном адресе глава города Самары Иван Носков (https://t.me/ivan_noskov_samara).

Напомним, здание общей площадью более 3,2 тысяч квадратных метров, в котором располагается школа № 63, является объектом культурного наследия регионального значения. Для работ по ремонту и реставрации, которые в этом году глава города Иван Носков обсудил с директором школы № 63 Ольгой Цибаревой, проведено обследование здания и составлена проектно-сметная документация.