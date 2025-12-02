Я нашел ошибку
Главные новости:
1735 афиш к известным отечественным мультфильмам и фильмам создали участники второго сезона конкурса «Это у нас семейное».
Семья Афанасьевых из Самарской области в числе победителей дистанционного задания от «Союзмультфильма» и Киностуди им. М. Горького
В сборе груза для бойцов участвовали Фонд развития муниципального образования, Сызранская епархия, мордовская национально-культурная автономия, немецкий культурный центр, общественники и неравнодушные  жители города.
Очередную партию гуманитарной помощи от Сызрани доставили бойцам в зону СВО
На базе фельдшерско-акушерских пунктов будут проводиться регулярные приемы узких специалистов в составе выездных бригад из центральной районной больницы.
Жители двух сел Камышлинского района будут получать медицинскую помощь в новых ФАПах
10 декабря 2025 года молодые ученые из самарских университетов выйдут на сцену, чтобы ярко и доступно донести свою идею до аудитории.
Молодые ученые региона презентуют разработки на Science Slam Samara
Представители Самарской области заняли третье место в треке «Цифровизация»  с разработкой «Цифровой кампус» для университета.
Студенты ПГУТИ - в числе победителей  первого студенческого хакатона по разработке сервисов для мессенджера МАХ
Первые подарки акции сторонников «Единой России» уже начали поступать маленьким пациентам региона.
Виктор Кузнецов: «Коробки храбрости» наполнены надеждой
Раздвижные эндопротезы применяются в детской реконструктивной ортопедии и онкологии. Они изготавливаются по индивидуальным параметрам пациента.
Более 20 уникальных раздвижных эндопротезов, созданных в СамГМУ, установили в России
Его цель — формирование экологического сознания у молодого поколения через экоуроки и мастер-классы.
Экопроект для детей от АО «Экология» вошел в ТОП-20 лучших эко-проектов
 Старейшей школе города Самары исполнилось 200 лет

262
 Старейшей школе города Самары исполнилось 200 лет

 

Школа №63 с углубленным изучением отдельных предметов имени Н.И. Мельникова, являющаяся старейшей в Самаре, отметила 200-летний юбилей. В торжественном мероприятии приняли участие представители администрации города и Самарского района, Самарской Губернской Думы.

«Двести лет назад началась замечательная история вашей школы – история достижений, успехов, побед. Школа № 63 стала вторым домом для многих поколений учеников, образовательным центром, где юные самарцы раскрывают свои таланты и лучшие качества. Несмотря на все испытания, коллектив школы всегда сохранял свои традиции, стремился к совершенству и не прерывал работу ни в годы гражданской войны, ни в годы Великой Отечественной. Пусть 200-летие станет только началом нового, еще более успешного и яркого этапа в жизни школы. Желаю новых свершений, творческих и профессиональных успехов!»,
 – обратился в приветственном адресе глава города Самары Иван Носков (https://t.me/ivan_noskov_samara). 

 Напомним, здание общей площадью более 3,2 тысяч квадратных метров, в котором располагается школа № 63, является объектом культурного наследия регионального значения. Для работ по ремонту и реставрации, которые в этом году глава города Иван Носков обсудил с директором школы № 63 Ольгой Цибаревой, проведено обследование здания и составлена проектно-сметная документация.

Теги: В центре внимания

