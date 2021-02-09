 Стало известно, при каких морозах дети не пойдут в школы в Самарской области

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Однако занятия продолжатся в дистанционном формате.

До четверга, 11 февраля, в Самарской области, по прогнозу специалистов Приволжского УГМС, установится аномально-холодная погода с отклонением от среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 9 и более градусов. В связи с этим министерство образования региона сообщило, при каких условиях отменяются занятия в школах.

При понижении температуры воздуха ниже 25 градусов по Цельсию отменяются уроки для учащихся 1-4 классов. Ниже –27 градусов по Цельсию - с 1 по 8 классы, а ниже -30 – с 1 по 11 классы. Решение об отмене занятий в образовательных организациях принимается директором на основании прогноза погоды. Но отдыхать школьникам не придется: в случае отмены очных уроков, образовательный процесс продолжится в дистанционном формате.

Как отметили синоптики, морозы в Самарской области будут постепенно ослабевать и к концу недели температура воздуха вернется к своим климатическим значениям, пишет ТРК Терра.