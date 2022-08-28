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Стало известно об основных изменениях в ЕГЭ в новом году

28 августа 2022 09:40
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Стало известно об основных изменениях в ЕГЭ в новом году

В новом, 2023 году изменения в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) коснутся почти всех предметов кроме географии. Основные нововведения, ожидающие школьников, в беседе с «Мослентой» назвал руководитель методической разработки образовательных программ компании MAXIMUM Education Артем Мушта.

«Коллеги из Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) "подчищают" те вещи, которые получились менее удачно или были недостаточно конкретизированы. Не очень удачные задания — переработаны, более удачные — усилены», — рассказал специалист.

По его словам, в экзаменах по обществознанию и химии были уточнены формулировки заданий, уровень сложности или общий балл за задания. Была пересмотрена и система оценивания, в частности по иностранным языкам, «в более радикальную сторону».

«В некоторых предметах, как в истории, мы видим также пересмотр и содержательной части экзамена, помимо нового задания на знание фактов Великой Отечественной войны, добавились вопросы по событиям и недавней истории», — отметил Мушта.

Кроме того, из критериев грамотности по русскому языку убрали понятие «негрубая ошибка». Теперь те ошибки, которые ранее квалифицировались как негрубые, не будут влиять на критерии по оценке грамотности, заключил специалист. Об этом пишет Мослента.

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