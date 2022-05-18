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Стали известны итоги конкурса для студентов «Аналитик: старт карьеры»

18 мая 2022 12:56
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Стали известны итоги конкурса для студентов «Аналитик: старт карьеры»

В ПГУТИ подведены итоги конкурса «Аналитик: старт карьеры», организованный Самарским филиалом Почты России. Задания конкурса представляли собой аналитические кейсы по почтовой тематике. Победителями стали студенты направления «Прикладная информатика» Максим Гусаров, Наталья Шкумат, Валерия Берг и Кирилл Ушаков. 

Конкурс для студентов одного из крупнейших в стране вузов связи Почта России проводит второй год подряд в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» и его федеральной составляющей «Кадры для цифровой экономики». На этот раз целевая аудитория конкурса стала больше. Если в первый раз он проходил для бакалавров старших курсов и магистрантов, то в 2022 г. организаторы пригласили к участию студентов всех курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры. Всего организаторы получили около 40 заявок на участие. 

Состязание позволило участникам проявить аналитические способности и применить нестандартные подходы к решению практических задач.   

«При оценке работ мы учитывали полноту выполнения заданий, достоверность расчетов, оригинальность решений, применение творческого подхода и другие факторы. Задания аналитического кейса были непростыми, однако конкурсанты достойно справились с самыми каверзными практическими вопросами», — рассказала руководитель группы аналитики департамента по почтовому бизнесу макрорегиона Волга Почты России Наталья Казакова.

Вовлеченность и интерес студентов к профессиональной тематике отметил также и.о. проректора по цифровому развитию ПГУТИ Олег Осипов.

Напомним, что в 2021 г. ПГУТИ стал первым в стране учебным заведением, где можно получить высшее образование в сфере почтовой связи. Обучение очно и бесплатно, после получения дипломов выпускники вуза смогут устроиться на работу в Почту России. 

 

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