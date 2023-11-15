«Среда развития»: Межрегиональный Конгресс исследователей социокультурного ресурса развития региона  провели в Самаре

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В Самаре прошёл Межрегиональный Конгресс исследователей социокультурного ресурса развития региона «Среда развития». Мероприятие было организовано содружеством Самарского регионального центра для одарённых детей, Центра внешкольной работы «Парус» г.о. Самара и трех самарских вузов – Самарского государственного социально-педагогического университета, Самарского государственного института культуры, Самарского филиала Московского городского педагогического университета.

Пленарное заседание, открывшее работу Конгресса, состоялось в Самарской Губернской Думе. С приветственным словом к участникам Конгресса обратились Козловская Галина Ефимовна, директор Самарского филиала Московского городского педагогического университета, доктор исторических наук, профессор, член Общественной палаты Самарской области; Лысикова Ольга Геннадьевна, руководитель департамента профессионального образования и организационной деятельности министерства образования и науки Самарской области; Наумова Ольга Сергеевна, ректор Самарского государственного института культуры, доктор культурологии, кандидат филологических наук; Бакулина Светлана Юрьевна, и.о. ректора Самарского государственного социально-педагогического университета, кандидат культурологии; Софьина Анастасия Владимировна, Председатель Самарского Союза Молодежи – территориальной общественной организации «Российского Союза Молодежи» в Самарской области, член Общественной Палаты Самарской области, заместитель председателя комиссии Общественной палаты Самарской области. Почетные гости Конгресса тепло поприветствовали собравшихся и пожелали насыщенной и продуктивной работы. Была отмечена особая важность проблематики Конгресса для развития региона в области образования, культуры, креативных инициатив и деятельности общественных организаций. Спикеры отметили, что пространство Самарской области является ресурсной средой для реализации образовательных и воспитательных практик на основе деятельных конструктивных связей между общественными, государственными и муниципальными структурами, что формирует опыт сотрудничества и интенсивного накопления человеческого капитала.

В рамках пленарного заседания прозвучал доклад М.А. Петиновой, кандидата философских наук, доцента, проректора по творческой и научной деятельности Самарского государственного института культуры, «Культура как глобус социальности и локус творчества». Спикером были затронуты актуальные вопросы бытования творческих процессов в современном обществе.

А.А. Гудзовская, кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева», выступила с докладом «Локально-территориальная идентичность. Место и безместие». Она отметила тенденцию к актуализации территориальной самоидентификации личности современного человека, его «привязки» к определенному локусу.

В.В. Васильев, кандидат исторических наук, декан факультета педагогики и психологии Самарского филиала Московского городского педагогического университета, затронул в своем выступлении тему культурных кодов, их интерпретации в историческом и современном пространстве.

Е.Н. Болотникова, кандидат философских наук, доцент кафедры философии и культурологии Самарского государственного медицинского университета, методист ЦВР «Парус», в докладе «Город как топос образования» донесла до участников конгресса мысль о том, что современный город является мощным ресурсом в развитии личности, коммуникативных стратегий и «гибких» компетенций.

Получив старт в стенах Самарской Губернской Думы, научное мероприятие, разделившись на 13 тематических секций, перенеслось на несколько городских площадок, предоставленных высшими учебными заведениями, учреждениями культуры, частными образовательными организациями, организациями дополнительного образования. Масштабное мероприятие в сфере образования, культуры и науки объединило представителей педагогического сообщества, специалистов библиотечного и музейного дела, представителей общественных организаций, обучающихся школ, студентов средних технических и высших учебных заведений. Деятельность взрослых участников была организована в формате конференции, обучающиеся представили свои работы на Конкурс научно-исследовательских проектов. Спектр вопросов, обсуждаемых и исследуемых в формате Конгресса, разносторонне отразил актуальные социально-гуманитарные проблемы.

География Конгресса обширна. В нем, кроме Самарского региона, приняли участие представители Санкт-Петербурга, Астрахани, Севастополя, Нижнего Новгорода, республики Саха (Якутия), Томска, Тамбовской и Оренбургской областей, Луганской и Донецкой народных республик. Всего в работу Конгресса включились более 200 человек, заинтересованных в развитии социокультурной среды своего региона. Такое внимание к заявленной проблематике формирует перспективы дальнейшей работы на благо Самарской области и других регионов, заявивших свое участие в Конгрессе, сообщает пресс-служба министерства образования и науки СО.

Фото: пресс-служба министерства образования и науки СО