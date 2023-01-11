Сотрудники Самарского политеха рассчитали фильтрацию бурового раствора

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Новая запатентованная программа поможет при решении научных и производственных задач.



Сотрудники института нефтегазовых технологий Самарского государственного технического университета разработали программу, позволяющую определять объем фильтрата, проникающего в пласт при бурении. С ее помощью можно правильно разработать и выбрать рецептуру бурового раствора, чтобы сохранить фильтрационно-емкостные свойства пласта-коллектора. На уникальную программу политеховцы получили патент (номер свидетельства: 2021665538).

– Сегодня расчет объема фильтрата бурового раствора, проникающего в пласт, является приоритетной технической задачей. Зная данные о фильтрационных характеристиках промывочной жидкости при скважинных условиях, можно предпринять меры по снижению интенсивности фильтрации технологической жидкости в пласт, подобрать методы интенсификации добычи и очистки призабойной зоны пласта, – поясняет доцент кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» Самарского политеха Василий Никитин.

Программа для ЭВМ, разработанная Никитиным совместно с директором института нефтегазовых технологий Ольгой Нечаевой и заведующей кафедрой «Бурение нефтяных и газовых скважин» Верой Живаевой, написана на языке символьных вычислений Wolfram Language и может быть запущена на любом компьютере с предустановленной свободно распространяемой оболочкой Wolfram Player. Проведенные испытания доказали, что относительная ошибка расчета в описании фильтрационного процесса не превышает 5,5 %.

– Проникновение фильтрата бурового раствора в продуктивный пласт значительно влияет на показатели его дальнейшей эксплуатации. Знать показатель фильтрации при скважинных условиях и максимально снижать его – актуальная задача для специалистов по буровым растворам. Разработанная программа имеет потенциал к применению при решении научных и производственных задач, – отметил заместитель генерального директора по инжинирингу бурения ООО «СамараНИПИнефть» Максим Коваль.