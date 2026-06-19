В Большеглушицком районе утонул мужчина

18 июня в село Константиновка Большеглушицкого района для проведения водолазных поисков на водоеме были направлены водолазы Поисково-спасательного отряда специального назначения. Заявление поступило от сотрудников правоохранительных органов. Там, днем ранее, утонул мужчина. Со слов очевидцев была определена зона поиска. В обследовании дна озера принимали участие три водолаза. В результате проведения поисковых работ утонувшего обнаружили на глубине 2,5 метров и передали сотрудникам полиции, сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области.