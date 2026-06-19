Температура Волги у Самары опустилась до +20 градусов

18 июня температура воды в Волге в Самарской области понизилась. В Самаре она составила +20 градусов, что на один градус ниже, чем днём ранее. В Тольятти вода остыла до +21 градуса — на два градуса холоднее, чем 17 июня.

Самая тёплая вода зафиксирована у берегов Сызрани: там столбик термометра показал почти +22 градуса. Данные предоставлены региональными метеослужбами.

Ранее в Самарской области был опубликован официальный список мест, где разрешено купание. Жителям рекомендуют сверяться с этим перечнем перед выходом на пляжи, пишет СамараОнлайн24.