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Сотрудники ГИМС рассказали школьникам Волжского района об опасности выхода на тонкий лед водоемов

3 декабря 2021 20:23
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Вместе с сотрудниками МЧС СО на уроке ребята разобрали происшествия, которые могут случиться на воде зимой.

Об опасностях, которые подстерегают тех, кто любит прогуляться по тонкому льду рассказали школьникам из села Черноречье Волжского района сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам.

Вместе с сотрудниками МЧС СО на уроке ребята разобрали происшествия, которые могут случиться на воде зимой.

Специалисты ГИМС напомнили учащимся, что выходить на ледовую гладь в период ледостава опасно для жизни, не говоря уже о катании на коньках или лыжах, рассказали о действиях, которые необходимо предпринять в случае, если они станут очевидцами происшествия на водных объектах, об основных способах самоспасения и правилах оказания первой помощи.

Для закрепления полученной информации раздали памятки.

Подобные занятия помогают обучить школьников безопасному поведению в период ледостава и снизить количество несчастных случаев на водоемах области осенью и зимой, рассказали в пресс-службе облМЧС.

 

Фото:   облМЧС

 

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