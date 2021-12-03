Сотрудники ГИМС рассказали школьникам Волжского района об опасности выхода на тонкий лед водоемов

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Об опасностях, которые подстерегают тех, кто любит прогуляться по тонкому льду рассказали школьникам из села Черноречье Волжского района сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам.

Вместе с сотрудниками МЧС СО на уроке ребята разобрали происшествия, которые могут случиться на воде зимой.

Специалисты ГИМС напомнили учащимся, что выходить на ледовую гладь в период ледостава опасно для жизни, не говоря уже о катании на коньках или лыжах, рассказали о действиях, которые необходимо предпринять в случае, если они станут очевидцами происшествия на водных объектах, об основных способах самоспасения и правилах оказания первой помощи.

Для закрепления полученной информации раздали памятки.

Подобные занятия помогают обучить школьников безопасному поведению в период ледостава и снизить количество несчастных случаев на водоемах области осенью и зимой, рассказали в пресс-службе облМЧС.

Фото: облМЧС