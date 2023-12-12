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Состоится лекция «Рождество и Новый год, старые времена: традиции празднования в дореволюционной Самаре»
Состоится лекция «Рождество и Новый год, старые времена: традиции празднования в дореволюционной Самаре»
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Состоится лекция «Рождество и Новый год, старые времена: традиции празднования в дореволюционной Самаре»

12 декабря 2023 10:44
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Состоится лекция «Рождество и Новый год, старые времена: традиции празднования в дореволюционной Самаре»

Лекция Татьяны Пульной «Рождество и Новый год, старые времена: традиции празднования в дореволюционной Самаре» в Музее Эльдара Рязанова

В связи с тем, что было много желающих посетить лекцию «Рождество и Новый год, старые времена: традиции празднования в дореволюционной Самаре» (12+), команда Музея Эльдара Рязанова приняла решение ее повторить.

Повтор пройдет 21 декабря (четверг) в 18.30. Историк, главный хранитель фондов музея Татьяна Пульная расскажет о рождественской символике, особенностях празднования и традициях украшения домашней елки в Самаре XIX – начала ХХ веков. 

Где люди покупали подарки и в какие рестораны ходили, где проходили предновогодние мероприятия и почему празднование Рождества – любимая европейская дореволюционная традиция.

На эти и другие вопросы эксперт ответит на лекции.

Вход на мероприятие – 200 рублей. Количество мест ограничено (не более 15 человек). Требуется обязательная предварительная запись по номеру телефона 332-05-16 или по ссылке: https://vk.cc/csMwUj

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