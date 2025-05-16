Состоится Большой День открытых дверей Самарского университета им. Королёва

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18 мая, в воскресенье, с 10:00 до 13:30 школьники, абитуриенты, их родители и педагоги смогут получить ответы на все свои вопросы и сделать шаг в будущее. В этот день в манеже университета по адресу ул. Врубеля, д. 29Г институты и факультеты расскажут о себе в формате выставки и познавательных лекций.

Здесь можно будет узнать все о бюджетных местах, направлениях обучения, возможных стажировках. Сотрудники институтов и факультетов расскажут, какие перспективы национальный исследовательский университет открывает для студентов и как помогает достигать успеха в жизни.

Нужна предварительная регистрация.

В этот же день состоится встреча с руководителем приёмной комиссии Сергеем Горяиновым, который раскроет все тонкости приёмной кампании 2025 года и расскажет обо всех её этапах.

Вы сможете почувствовать атмосферу учебного заведения и увидеть, чем живёт один из ведущих университетов страны. Это не просто день открытых дверей – это начало пути в мир знаний и возможностей.

Программа Дня открытых дверей — очный формат:

10:00–13:00 – выставка институтов и факультетов, проведение студенческих активностей;

11:30–12:15 – лекция руководителя Приёмной комиссии Сергея Горяинова;

12:30–13:30 – лекционный блок по направлениям: техническое, гуманитарное, айти-направление, экономическое, юридическое, естественно-научное.

Лекции от институтов и факультетов:

Что такое цифровое производство, киберфизическая фабрика и аддитивные технологии? Можно будет узнать на лекциях технического направления от Института двигателей и энергетических установок:

"Цифровое производство, киберфизическая фабрика";

"Молодёжная лаборатория "Энергетические установки";

"Студенческая наука";

"Аддитивные технологии".

Место проведения: ул. Лукачёва, д. 45, корпус 5, Л5

Возможно ли провести субботник на орбите? Действительно ли сверхзвук и амфибии ближе, чем кажется? На эти и другие вопросы ответят на лекциях технического направления от Института авиационной и ракетно-космической техники:

"Сверхзвук и амфибии ближе, чем кажется";

"Субботник на орбите".

Место проведения: ул. Московское шоссе, д. 34а, корпус 3, аудитория 417.

Про искусственный интеллект в учебном процессе можно будет узнать на лекции Института информатики и кибернетики:

"Искусственный интеллект в учебном процессе: путешествие в будущее образовательных программ".

Место проведения: ул. Московское шоссе, д. 34а, корпус 3, Актовый зал.

Про магию физики и химии, искусственный интеллект в математике и секреты биологии можно будет узнать на лекциях естественнонаучного направления от факультетов Института естественных и математических наук:

"Акустическая левитация в физике и химии";

"Зеркальные миры молекул: как хроматография и капиллярный электрофорез различают право и лево";

"Если хочешь быть здоров";

"Математика и машинное обучение".

Место проведения: ул. Московское шоссе, д. 34а, корпус 3, аудитория 320.

Как Пушкин создавал свои шедевры? Почему технологии не работают без социологии? На эти другие вопросы ответят на лекциях гуманитарного направления от факультетов Социально-гуманитарного института:

"О психологах и людях";

"Первое в России: история самарского земства";

"Умные города" vs "Добрые города": почему технологии без социологии не работают".

Место проведения: ул. Московское шоссе, д. 34, корпус 3а, аудитория 513.

Про бизнес-процессы, муниципальные реформы, проектные технологии в менеджменте и навыки будущего можно узнать на лекциях Института экономики и управления:

"Проектные технологии в менеджменте";

"Ключи к успеху: как развивать навыки будущего";

"Муниципальная реформа: влияние нового законодательства на функционирование регионов и органов местного самоуправления";

"Что такое бизнес-процесс и как его улучшать?".

Место проведения: ул. Врубеля, д. 29Б, корпус 15, Точка кипения.



Про право, цифровизацию, космические войны расскажут на лекции Юридического института:

"Право и глобальные экологические вызовы";

"Право и цифровизация";

"Международное право и космические войны";

"Современные способы борьбы с криминалом".

Место проведения: ул. Московское шоссе, д. 34, корпус 3а, аудитория 511.

Программа Дня открытых дверей (для иностранных абитуриентов и их родителей) — дистанционный формат:

11:30–12:30 – "Поступление-2025: все, что нужно знать иностранному абитуриенту": встреча с менеджерами Приёмной комиссии Еленой Кирпа (на русском языке) и Эвелиной Хасановой (на английском языке);

13:00–14:00 – "PROF-start": профориентационная консультация и тестирование от специалиста в области профессионального развития Натальи Липиной.