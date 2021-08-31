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Школы Самарского региона готовы начать 1 сентября работу в очном режиме

31 августа 2021 12:45
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Школы Самарского региона готовы начать 1 сентября работу в очном режиме

30 августа 2021 года первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел традиционное оперативное совещание, в котором в режиме видеоконференцсвязи приняли участие члены Правительства, руководители ведомств региона, главы крупнейших муниципалитетов. 

В рамках повестки на оперативном совещании рассмотрели оперативную обстановку на территории области. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, на минувшей неделе зафиксирована чрезвычайная ситуация, связанная с низовым лесным пожаром в третьем квартале Тольяттинского городского лесничества в Автозаводском районе Тольятти. В тушении были задействованы два вертолета МИ-8 и самолет Ил-76 МЧС России. Всего к ликвидации пожара были привлечены 197 человек и 64 единицы техники. Пожар был ликвидирован 28 августа. 

Представители МЧС сообщили, что 23 августа порывами ветра была повреждена крыша общеобразовательной школы в селе Ерилкино Клявлинского района. Председатель областного Правительства поручил министру образования и науки региона Виктору Акопьяну взять ситуацию со срочным ремонтом кровли под личный контроль. 

В ходе оперативного совещания обсудили вопросы реализации национальных проектов. В Самарской области постоянно идет работа по выявлению и масштабированию лучших практик в целях повышения эффективности реализации нацпроектов. Виктор Кудряшов акцентировал внимание глав муниципалитетов на необходимости размещения лучших муниципальных практик на платформе «СМАРТЕКА»: «Принципиальным при исполнении целевых показателей для нас являются соблюдение сроков, рациональное расходование бюджетных средств. Но также важно и информирование граждан о ходе реализации национальных проектов, и формирование лучших практик. Эта работа идет под патронатом Агентства стратегических инициатив. Наш регион традиционно является лидером по этим направлениям, и нам необходимо лидерские позиции сохранить».  

Отдельно участники оперативного совещания рассмотрели вопрос о реализации нацпроекта «Образование». Виктор Акопьян сообщил, что в рамках это работы в Самарской области идет выполнение шести региональных проектов и восьми мероприятий, на реализацию которых предусмотрено выделение 1 077 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Общий показатель реализации национального проекта в регионе достиг 70%; рисков неисполнения, по информации министра, нет. В этом году введены в эксплуатацию три новых образовательных учреждения, 47 школ получили новое компьютерное оборудование.

Виктор Кудряшов обратился к руководителю областного минобра с вопросом о готовности школ региона к началу нового учебного года. «Проблем нет, мы начинаем учебный процесс в отремонтированных, где это положено, школах», - доложил Виктор Акопьян. Учиться, как и сообщалось ранее, школьники будут в очном формате. 

Председатель Правительства сообщил, что регион уже сформировал и направил заявки в федеральный центр на строительство трех новых школ в рамках государственно-частного партнерства. Новые образовательные учреждения появятся в Тольятти, ЖК «Волгарь» и «Крутые ключи». В ноябре Самарская область подаст следующий транш заявок на школы.  Перед муниципалитетами стоит задача подготовить земельные участки.

Участники совещания рассмотрели вопросы о внедрении принципов бережливого производства и цифровизации в работе двух областных министерств – сельского хозяйства и промышленности. 

В минсельхозе цифровой трансформации подвергли две услуги – предоставление единовременной денежной выплаты и оформление ежемесячной денежной выплаты молодым специалистам. Сократились сроки представления услуги, упрощена процедура. Сейчас в министерстве работают над оптимизацией услуги «Государственная регистрация самоходных машин» и «Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям государственных мер поддержки в форме субсидий». Их уже можно получить в электронном виде. Председатель областного Правительства поручил министерству существенно сократить сроки предоставления услуг. 

Как доложил министр промышленности и торговли Андрей Шамин, в минпромторге цифровые преобразования коснулись таких видов деятельности, как «Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции» и «Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных и цветных металлов». Кроме того, пользователи сети Интернет смогли оценить сервис по направлению в электронном виде заявок на присвоение товарам региональной символики «Самарский продукт» на одноименном сайте, а также по приему заявок на проведение ярмарки под региональным брендом «Ярмарка вкусов».

 Отдельно рассмотрели члены Правительства вопрос об исполнении плана по достижению показателя «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении». Начиная с 2015 года этот важнейший показатель качества жизни людей и работы здравоохранения в регионе неизменно рос. В настоящее время здравоохранение столкнулось с вызовами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции.  В связи с этим областное Правительство выработало новые меры, направленные на защиту здоровья граждан.  

«Уверен, что наши усилия по строительству новых объектов здравоохранения, по модернизации оборудования, ориентация на раннее выявление, профосмотры, создание центров амбулаторной онкологической помощи, усилия по популяризации здорового образа жизни и ряд других направлений, которые мы реализуем, позволят сохранить здоровье жителей Самарской области, вовремя обнаруживать и эффективно лечить заболевания», - отметил в заключение Виктор Кудряшов.

Теги: 1 сентября В центре внимания школы

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