Школы и педагоги Самарской области вошли в финал конкурсов библиотечных практик Общества «Знание»

Школы и педагоги Самарской области вошли в финал конкурсов библиотечных практик Общества «Знание»

Общество «Знание» объявило 450 финалистов всероссийских конкурсов библиотечных практик, реализуемых при поддержке Минпросвещения России и Росмолодёжи. В финал конкурса «Самая читающая школа России» прошло одно образовательное учреждение Самарской области, а финалистами конкурса профессионального мастерства «Лучший школьный педагог-библиотекарь России» стали три педагога региона. Победители будут определены в декабре на I Международном форуме школьных библиотекарей в Москве.

Для участия в конкурсе «Самая читающая школа России» образовательные учреждения Самарской области подали 24 заявки. На первых этапах конкурса участники провели два тематических мероприятия по предложенным материалам, интеллектуальный турнир Знание.Игра и защитили авторские практики по воспитанию, развитию, самореализации учеников и вовлечению их в чтение на базе школьных библиотек перед экспертным советом. В финал конкурса прошла школа №72 Самары — автор наиболее интересных подходов по воспитанию, развитию, самореализации учеников и вовлечению их в чтение на базе школьных библиотек по мнению экспертного совета.

Для участия в конкурсе «Лучший школьный педагог-библиотекарь России» зарегистрировались 13 педагогов Самарской области. Конкурсанты прошли онлайн-тестирование, провели внеурочные мероприятия с использованием мастер-лекций и выполнили предложенные задания. В рамках онлайн-этапа, который прошел с 6 по 20 ноября, педагоги представили экспертному совету решение новых конкурсных заданий. По итогам собеседований эксперты выбрали трех финалистов. В список вошли Бурмистрова Александра Владиславовна, Капиева Татьяна Владимировна, Мухина Ольга Николаевна — педагоги, представляющие школу №29 города Самары, среднюю школу №5 (образовательный центр «Лидер») города Кинель и среднюю школу №2 поселка Усть-Кинельский. Финальные испытания конкурса «Лучший школьный педагог-библиотекарь России» состоятся 11 декабря в Москве на I Международном форуме школьных библиотекарей.

«Наши конкурсы показали, какой мощный потенциал есть у школьных библиотек и педагогов, которые работают в них с душой, с полной отдачей. Для них просвещение — это не просто работа, не какая-то формальная обязанность, а по-настоящему личная миссия. Это чувствуется в каждой представленной практике: в творческом подходе, внимании к ребенку, стремлении увлечь его чтением, научить думать, задавать вопросы и искать на них ответы. Сегодня школьные библиотеки становятся настоящими центрами притяжения. Здесь дети не просто читают — они участвуют в творческих проектах, обсуждают книги. Это очень ценно. Уверен, финал конкурсов лишь укрепит этот результат и покажет, насколько важной частью воспитания и развития школьников становится работа школьных библиотек», –– подчеркнул генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.

Наставниками конкурсов стали руководители ведущих российских библиотек, ученые,  государственные деятели: советник Президента Российской Федерации Елена Ямпольская, генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, директор Российской государственной библиотеки для молодежи, кандидат экономических наук Антон Пурник, директор Российской государственной детской библиотеки, основатель и генеральный директор Некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека», заслуженный работник культуры Российской Федерации Мария Веденяпина, руководитель Института содержания и методов обучения имени В.С. Леднева Максим Костенко, филолог, продюсер, сценарист, режиссёр, президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова, президент Ассоциации школьных библиотекарей русского мира, кандидат педагогических наук, главный редактор журналов «Школьная библиотека» и «Читайка» Татьяна Жукова. Они проводили мотивационные встречи, где делились с участниками профессиональным опытом, обсуждали развитие библиотечного дела, отношение к книгам и русскому языку.

Всего финалистами конкурса «Самая читающая школа России» стали 150 образовательных учреждений из 53 регионов страны. В финал конкурса «Лучший школьный педагог-библиотекарь России» прошли 300 специалистов из 70 субъектов страны.

Списки финалистов опубликованы на сайте Общества «Знание» – на страницах «Самая читающая школа России» и «Лучший школьный педагог-библиотекарь России»

По итогам каждого конкурса будут определены 15 победителей и 30 призеров: их объявят 12 декабря в рамках торжественной церемонии награждения на полях I Международного форума школьных библиотекарей в Москве. Лауреаты конкурса «Самая читающая школа России» получат брендированную книжную полку с набором книг, победители и призеры конкурса «Лучший школьный педагог-библиотекарь России» –– набор техники.

Конкурсы организованы Обществом «Знание» совместно с Министерство просвещения Российской Федерации по поручению Президента России Владимира Путина по итогам Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Инициативы реализуются в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

