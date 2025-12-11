Я нашел ошибку
Ярмарка у дома культуры «Октябрь» в поселке Мехзавод завершила свою работу полностью.
Сельскохозяйственная ярмарка у музея Алабина продолжает торговлю в круглогодичных павильонах
В результате столкновения водитель одного из грузовиков получил травмы ног и оказался зажат в кабине аварийного автомобиля.
В Волжском районе на месте ДТП с тремя грузовиками работали 5 спасателей
С проблемой неоформления трудовых отношений или нарушением сроков выплаты заработной платы, оставьте сообщение на телефон «горячей линии».
«Горячая линия» о нарушениях в выплате зарплаты работает в Самаре
Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.
12 декабря в регионе ожидается усиление ветра, на дорогах гололедица
Самарские полицейские ведут активную работу по профилактике травматизма среди детей и подростков, а также по патриотическому воспитанию молодежи.
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
В Арт-парке установили современный светодиодный экран на главной сцене, музыкальные колонки вдоль, а также оборудование бесплатных зарядных станций с доступом к Wi-Fi.
В Парке культуры и отдыха Отрадного открыли арт-парк «Прикосновение»
В новых зданиях будет установлено необходимое оборудование: электрокардиографы, дефибрилляторы и другая техника.
В трёх поселках Большечерниговского района возводят новые ФАПы
Соревнования посвященные памяти тренера- основоположника дзюдо и самбо в Сызрани Александра Викторовича Жигулева.
477 дзюдоистов стали участниками «Кубка Феникса» в Сызрани
Школьницы из Самарской области отправились в МДЦ «Артек» на смену Знание.Лектор

Школьницы из Самарской области отправились в МДЦ «Артек» на смену Знание.Лектор

С 6 по 27 декабря проходит смена Знание.Лектор в Международном детском центре «Артек». Туда приглашены юные участники Всероссийского конкурса Знание.Лектор, которые успешно справились с конкурсными испытаниями. В смене они пройдут просветительскую программу от Российского общества «Знание».

За успешное выступление на конкурсе Знание.Лектор от Самарской области в МДЦ «Артек» отправились Анна Никулина и Екатерина Сазонова.

Анна — ученица средней школы № 8 «Образовательный центр» имени В.З. Михельсона г. Новокуйбышевска г. Она профессионально занимается музыкой и уже успела проявить себя на крупных конкурсах и фестивалях, таких как «Волшебство звука» и «Роза ветров» в Сызрани. Свой музыкальный опыт она использует в просветительской деятельности: готовит лекции о композиторах и известных произведениях, рассказывает о музыкальных традициях разных народов и объясняет, как музыка влияет на культуру и человека. На ее выступлениях слушатели обсуждают мелодии, пробуют «читать» эмоции в музыке и учатся понимать ее не только как набор нот, но и как источник вдохновения. Сестра Анны, Татьяна Никулина является победителем 4-го сезона конкурса Знание.Лектор в номинации «Медиа, коммуникации и цифровая грамотность», сегодня она регулярно проводит лекции для школьников и студентов.

Екатерина — ученица гимназии № 35 Тольятти. Она финалистка Всероссийского конкурса Знание.Лектор 2024, организатор профильного заезда «Вселенная Первых» и обладатель четвертого места в международном конкурсе подводной робототехники MATE ROV COMPETITION. На конкурсе Знание.Лектор 2025 она выступила в тематическом направлении «Туризм и национальная культура народов России».

«Уже второй сезон подряд проект Знание.Лектор открывает двери в “Артек” детям со всей России. В прошлом году юные лекторы придумывали совместные просветительские инициативы, которые реализовывали уже в родных городах. Желаю участникам новой смены тоже найти единомышленников», — сказал заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Конкурс Знание.Лектор собрал 4 196 заявок от школьников и студентов организаций СПО со всей страны. Участники прошли онлайн-обучение и тестирование по компетенциям лектора, очно выступили перед аудиторией в родных регионах и защитили авторские лекции перед Экспертным советом. Самыми популярными тематиками лекций у юных финалистов стали «История и сохранение исторической памяти» и «Туризм и национальная культура народов России».

Цель проекта Знание.Лектор — в каждом регионе выявлять талантливых просветителей и создавать возможности для их профессионального роста в этой области, способствуя самореализации граждан России. Сегодня благодаря поддержке государства финалисты и победители прошлых сезонов представляют Общество «Знание» у себя в регионах, читают лекции, выступают в роли экспертов и авторов просветительских инициатив.

Информационные партнеры юбилейного сезона Знание.Лектор — телерадиокомпания «Звезда» и медиахолдинг «ФедералПресс». Партнерами выступают особая экономическая зона «Алабуга», издательство АСТ Нонфикшн, компания «ВодоходЪ», цифровая образовательная платформа «Алгоритмика» и ювелирный дом Cassiopea.

Фото: Пресс-служба Российского общества «Знание»

