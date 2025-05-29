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Школьники из Самары вышли в финал Всероссийской олимпиады по фармацевтике

29 мая 2025 09:47
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Школьники из Самары вышли в финал Всероссийской олимпиады по фармацевтике

Подведены итоги второго тура Всероссийской естественнонаучной олимпиады «Российская школа фармацевтов». В число финалистов вошли 128 старшеклассников из 70 учебных заведений 37 регионов России. Они показали лучшие результаты в дистанционном тестировании по химии, биологии и математике. Теперь молодые таланты поборются за главный приз — бесплатное обучение в ведущем профильном фармвузе страны или именную стипендию от организатора олимпиады Медико-биологического научно-производственного комплекса «Цитомед» (МБНПК «Цитомед»).

«Российская школа фармацевтов» (РШФ)— уникальный профориентационный проект, цель которого — выявление и поддержка талантливой молодежи, увлеченной естественными науками, а также популяризация достижений отечественной фармотрасли и формирование отраслевого кадрового резерва. РШФ проводится ежегодно с 2015 года при поддержке Минпросвещения России и Минздрава России, организаторами выступают МБНПК «Цитомед» и Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет (СПХФУ). Олимпиада получила статус партнера нацпроекта «Образование», завоевав в 2024 году Национальную премию «Наш вклад». Среди других наград проекта – Международная премия #МЫВМЕСТЕ-2024 и ведущая отраслевая премия Russian Pharma Awards.

Олимпиада не имеет территориальных границ — участвовать в ней могут десятиклассники и первокурсники ссузов из любой точки России. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на список финалистов — в нем есть учебные заведения Белгородской, Калининградской и Тамбовской областей, республик Хакасия, Марий Эл и Карелия, Камчатского края, ХМАО и многих других. Среди финалистов шесть представителей Самары. Это учащиеся городских школ № 68 и 127.

Всего во втором отборочном туре юбилейного сезона 2024/2025 попробовали свои силы более 500 человек из 59 регионов нашей страны, а за 10 лет существования олимпиады в ней приняли участие более 26 000 старшеклассников, и около 20% из них приняли решение о поступлении на фармацевтические специальности.

«Молодое поколение — это наш самый главный и ценный ресурс, но мы понимаем, что у талантливого ребенка из, например, города-миллионника возможностей для развития гораздо больше, чем у такого же талантливого ребенка из поселка или небольшого городка. Поэтому всегда очень радостно видеть в списках финалистов участников из отдаленных регионов. Это значит, что наша олимпиада действительно является всероссийской и дает равные возможности каждому», — отмечает генеральный директор АО «МБНПК «Цитомед» Александр Хромов.

Следующий этап олимпиады пройдет в июне в очном формате на базе СПХФУ. Финалистов ждут не только теоретические и практические испытания в лабораториях вуза, но и полное погружение в профессию - экскурсии на фармацевтические предприятия, встречи с преподавателями и специалистами отрасли. Это поможет им определиться с выбором жизненного пути и, вполне возможно, станет отправной точкой в построении успешной карьеры. Трое победителей получат главный приз – обучение в СПХФУ за счет МБНПК «Цитомед» или именную стипендию в случае самостоятельного поступления.

 

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