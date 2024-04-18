Шестеро студентов Самарского политеха стали призерами Всероссийской олимпиады по строительству

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Шесть студентов Политеха стали победителями Всероссийской студенческой олимпиады по промышленному и гражданскому строительству. Они представляли университет тремя командами по два человека под кураторством декана факультета промышленного и гражданского строительства (ПГС) Александра Пищулёва и доцента кафедры «Строительная механика, инженерная геология, основания и фундаменты» Дмитрия Попова.

Олимпиада проходила с 9 по 12 апреля на площадках Санкт-петербургского государственного архитектурно-строительного университета. В мероприятии приняли участие команды из 13 вузов. Состязания проходили по направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры 08.03.01 и 08.04.01 Строительство (профиль «Промышленное и гражданское строительство») и по специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений.

Наши студенты бакалавриата Полина Голышкова и Михаил Данилин заняли первое и второе место по разделу «Основания и фундамент». Также первое место досталось студенту специалитета Даниилу Ракову и магистрантке Екатерине Курочкиной. А у Максима Пушкова и Вера Мятежиной – серебро.

– В конкурсных заданиях нужно было дать максимально развернутое решение, при этом выделенных четырех часов было очень мало, – рассказал Даниил Раков. – Нам пригодились не только наши знания, но и умение быстро выстраивать план действий. Приятно, что мы с ребятами показали достойный результат в соперничестве с сильнейшими строительными вузами России.

Работы оценивали представители всех вузов. Каждый раздел проверяли четыре человека из разных университетов. Все олимпиадные задания были зашифрованы, а оценка выставлялась коллегиально, поэтому у членов комиссии не было возможности поставить своим студентам большие баллы, чем остальным.

– Эта победа далась нашим ребятам непросто, – говорит Александр Пищулёв. – Для олимпиады мы выбрали самых способных студентов. Они готовились к заключительному этапу состязаний с начала этого года. Преподаватели всех кафедр ПГС проводили для них консультации, вместе решали типовые задачи прошлых лет. Результат был оправдан: их труд высоко оценили представители всех тринадцати вузов. В олимпиаде участвовали самые сильные кандидаты из каждого университета, поэтому теперь ребята могут с уверенностью говорить, что они стали одними из лучших в стране.

Отметим, что в прошлом Самарский политех несколько лет сам был организатором этой олимпиады.

Фото предоставлено героями публикации.