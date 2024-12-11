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Шесть представителей Самарской области прошли в финал Всероссийского конкурса Знание.Лектор

11 декабря 2024 13:19
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Шесть представителей Самарской области прошли в финал Всероссийского конкурса Знание.Лектор

Российское общество «Знание» опубликовало список финалистов четвертого сезона Всероссийского конкурса Знание.Лектор. Ими стали 140 участников из 52 регионов. В феврале 2025 г. они поедут в Москву на финальные испытания, где Почетное жюри выберет 70 победителей.

В финал проекта Знание.Лектор прошли шесть участников из Самарской области. Юрий Холопов, заведующий кафедрой «Безопасность жизнедеятельности и экология» Приволжского государственного университета путей сообщения, на окружном этапе рассказал об устойчивости и трансформации экосистем, а также о том, как поддерживать благоприятную окружающую среду, на примере исследований российских ученых.

Егор Гордиенко, заместитель председателя совета отделения Движения Первых городского округа Самара, на окружном этапе выступил с лекцией о современном наставничестве для подрастающих поколений через социально значимую деятельность и осветил историю тимуровского движения.

Владислав Дерябин, заместитель директора по воспитательной работе школы № 121 Самары, на окружном этапе представил лекцию о российской идентичности. Лектор подчеркнул, что преимущество России — в ее многонациональности. Ранее Владислав занимал призовые места на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства Федерального агентства по делам молодежи и Всероссийском конкурсе на звание лучшего наставника.

Татьяна Никулина, специалист отдела архитектуры и проектирования комплексных систем информационной безопасности АО «Россети Цифра», на окружном этапе конкурса рассказала о способах распознавания дипфейков, навыках защиты от манипуляций и важности критического мышления. 

Надежда Милославская, учитель средней образовательной школы поселка городского типа Балашейка, на окружном этапе Знание.Лектор рассмотрела тему единства и борьбы между наукой и искусством как двух разных способов познания окружающего мира. 

Марина Кременецкая, заместитель директора Центра коммерческого космоса Самарского университета, кандидат технических наук, на окружном этапе посвятила лекцию трендам развития космической экономики в мире, становлению частной космонавтики и демонстрации мер государственной поддержки для развития коммерческого космоса в России.

«Со старта четвертого сезона Знание.Лектор прошло семь месяцев. За это время наши финалисты провели свыше тысячи авторских лекций в своих регионах. Конкурс показал, что просвещением в России занимаются люди самых разных профессий: представители медицины, учреждений науки, культуры, образования, правоохранительных органов. Впереди нас ждет финал конкурса, мы рады представить стране сильнейших лекторов», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Финалисты были определены по итогам окружного этапа, который прошел с 25 ноября по 5 декабря в онлайн формате. 300 участников выступали с авторскими лекциями перед Экспертным советом. В его состав вошли профессионалы из 14 сфер, соответствующих тематикам конкурса. Среди экспертов: президент Фонда «Наука. Искусство. Технологии» Елена Орлова, дирижер Большого театра Айрат Кашаев, спортивный предприниматель, сооснователь МойФитнес.рф, Лиги Марафонов BRICS, IRONSTAR и ROSA RUN Владимир Волошин, президент клуба ЮНЕСКО «Международный детский конгресс», старший преподаватель кафедры семиотики и общей истории искусства факультета искусств МГУ им. М. В. Ломоносова Владимир Викью, продюсер, музыкант, заслуженный артист РФ Сергей Войтенко.

Подготовиться к последним конкурсным испытаниям финалистам поможет закрытый курс «Секреты спикера с Ниной Зверевой» на Знание.Академия

Победители Знание.Лектор — 2024 получат шанс попасть в региональные команды лекторов Общества «Знание», а также по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента. Конкурсанты также могут выиграть партнерские призы, выполняя задания от сервиса «Другое Дело». Рейтинг будет доступен в специальных лидербордах.

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