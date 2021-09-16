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СГИК реализует дополнительные профессиональные образовательные программы повышения квалификации

16 сентября 2021 13:37
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СГИК реализует дополнительные профессиональные образовательные программы повышения квалификации

С октября по ноябрь 2021 года на базе института пройдёт бесплатное обучение по 11 программам, в том числе: декорирование интерьеров, звукорежиссура, психология управления, организация и ведение праздников, экскурсионное дело. Слушателям, которые успешно справятся с задачей, выдадут удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Вопросу профессиональной переподготовки работающих граждан, а также тех, кто хочет возобновить свою трудовую деятельность, особое внимание уделяет Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона неоднократно акцентировал внимание на необходимости создания условий, позволяющих гражданам поддерживать уровень своих доходов.

Пройти программы федерального проекта «Содействие занятости» могут те, кто находится в поиске работы или уже обратился в службу занятости, мамы в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, безработные мамы дошкольников, граждане предпенсионного возраста и старше 50 лет.

Преподавателями проекта станут сотрудники СГИК, ведущие эксперты и практики Самары и России. Прием заявлений уже открыт. Занятия стартуют в начале октября. 

Напомним, программа организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан рассчитана на период до 2024 года.  Цель проекта – поддержать работников, которым сложно конкурировать на рынке труда и научить их профессиональной мобильности. Те, кто давно мечтал расширить профессиональные возможности или найти себя в новой сфере, получат возможность учиться под руководством опытных наставников. 

Теги: повышение квалификации профессия СГИК

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