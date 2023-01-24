Сферум интегрировал электронный журнал и дневник в Самарской области

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Информационно-коммуникационная образовательная платформа Сферум и компания «ИРТех» провели интеграцию в Самарской области сервиса коммуникаций и автоматизированной системы управления региональной сферой образования, созданной на базе систем «Сетевой город. Образование» и «Е-услуги. Образование» и включающей в себя электронный журнал и дневник (АСУ РСО).

Теперь в регионе в существующем едином образовательном пространстве появилась дополнительная возможность общения с помощью учебного профиля Сферум в VK Мессенджере в чатах с учениками, учителями и родителями, совершать онлайн-звонки, обмениваться контентом.

Для того, чтобы получить доступ к расширенному функционалу, необходимо один раз связать свой аккаунт АСУ РСО с учебным профилем Сферум. Это можно сделать, кликнув на значок VK Мессенджера, который появился в правом верхнем углу на главной странице системы. После входа в учебный профиль пользователю станут доступны все чаты, в которых он должен состоять в соответствии с программой обучения.

«Цифровые инструменты должны помогать сделать учебный процесс более гибким и удобным. Объединение функций электронного журнала и дневника и платформы Сферум выглядит логичным шагом по развитию единого и безопасного образовательного пространства для школ в регионе. Со своей стороны мы уделяем значительное внимание обучению наших пользователей работе с сервисом и занимаемся его постоянным усовершенствованием», — прокомментировал генеральный директор ООО «Цифровое образование» (компания-разработчик Сферума) Рубен Акопов.

«Мы как команда с более, чем 20-летним присутствием на рынке автоматизированных систем управления образованием, наблюдали, как менялись подходы к процессу обучения, как все более и более использовались средства автоматизации. Во время начавшейся в 2020 году пандемии ярко проявилась нехватка современных средств обучения — как методических, так и технических. И очень хорошо, что появилась такая платформа, как Сферум, которая помогает привнести в процесс образования новые методы — в первую очередь, обучение через развитие коммуникаций с использованием современных инструментов», — добавил генеральный директор АО «ИРТех» (компания-разработчик систем управления образованием) Олег Исайкин.

Сферум ведет активную работу с образовательными учреждениями Самарской области. Так, к платформе подключено уже 100% школ региона, с ней работают почти 22 тыс. педагогов и более 171 тыс. школьников.

По данным на середину января 2023 года, среди учреждений-лидеров по самым активно использующим Сферум педагогам можно выделить школу «Образовательный центр «Южный город» поселка Придорожный муниципального района Волжский, школу №7 города Самара, школу села Кошки муниципального района Кошкинский, школы №90, №93, №88 и №70 городского округа Тольятти, школы №1 «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза С. В. Вавилова и № 2 «Образовательный центр» имени Героя Российской Федерации П. Н. Немцова села Борское муниципального района Борский, Самарский государственный колледж, школу №2 «Образовательный центр» села Кинель-Черкассы муниципального района Кинель-Черкасский, Самарский лицей информационных технологий (базовая школа Российской академии наук), школу №13 городского округа Чапаевск, школу «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза И. Д. Ваничкина села Алексеевка муниципального района Алексеевский и школу №1 «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза П. М. Ганюшина села Сергиевск муниципального района Сергиевский.

Сферум также ведет процесс интеграции электронных журналов и дневников в других регионах. В октябре 2022 года в Нижегородской области и Ханты-Мансийском автономном округе появилась возможность полноценно использовать Сферум непосредственно из региональных образовательных систем. Кроме того, сервис коммуникаций был объединен с электронными журналами и дневниками в Псковской, Кировской, Оренбургской, Курской и Калининградской областях.