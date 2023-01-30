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Сегодня такие внеурочные занятия прошли во всех школах страны.
Сергей Бурцев провел в самарской школе открытый урок, посвященный «Движению первых»
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Сергей Бурцев провел в самарской школе открытый урок, посвященный «Движению первых»

30 января 2023 19:48
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Сегодня такие внеурочные занятия прошли во всех школах страны.

30 января заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев провел открытый урок, посвященный новому Российскому движению детей и молодежи «Движение первых». Сегодня такие внеурочные занятия прошли во всех школах страны.

Руководитель профильного ведомства посетил свою родную Школу № 157, в которой прошли его школьные годы, чтобы рассказать учащимся о новом движении и возможностях.

На занятии школьники узнали историю зарождения движения, поразмышляли о его миссии. Ребята высказали свое понимание данного термина. Поговорили и о ценностях, среди которых - жизнь и достоинство, мечта, созидательный труд, добро и справедливость, дружба, взаимопомощь и взаимоуважение, крепкая семья, патриотизм, историческая память, единство народов России, служение Отечеству. Ребята отметили, что все ценности способствуют реализации как личной и коллективной деятельности, так и развитию страны в целом.

Вниманию детей были представлены и видеоролики. В одном из них председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров рассказал, как достигать целей вместе с командой Российского движения детей и молодежи.

В завершении урока учащийся Школы № 157 Данила Шаталов выступил с предложением о создании первичного отделения на базе данной образовательной организации, отметив готовность к новым переменам, открытиям, перспективам, выразив уверенность в возможности реализации проектов на платформе Российского движения детей и молодежи.

«В настоящее время в Самарской области по желанию ребят открыто уже более 20 первичных отделений Российского движения детей и молодежи. Самое главное - в движении все будет делаться по инициативе детей. Наша задача – создать все условия, чтобы ребята могли самореализовываться, воплощать свои проекты, идеи в совершенно разных направлениях, которых в движении 12 и которые позволяют в полной мере раскрыть потенциал ребенка. Здорово, что первичные отделения могут появляться везде, где есть детская инициатива: в образовательных организациях, учреждениях культуры, спорта и молодежной политики», - рассказал Сергей Бурцев.

Вступить в движение можно на сайте будьвдвижении.рф. От Самарской области уже подано и находится на рассмотрении более 500 заявок, сообщает пресс-служба департамента по делам молодежи минобрнауки СО.

 

Фото:   пресс-служба департамента по делам молодежи минобрнауки СО

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