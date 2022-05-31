Сегодня выпускники школ второй день сдают самый массовый экзамен в рамках ЕГЭ – русский язык.

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В общей сложности его напишут 659 тысяч человек, сообщили в Рособрнадзоре. В связи с большим числом участников итоговых испытаний экзамен было решено разделить на два дня.

Первая часть выпускников написала ЕГЭ по русскому накануне, сегодня – второй день экзамена. Выполнить 27 заданий предстоит за 3,5 часа, передает Радио Маяк.

Русский язык – один из двух обязательных предметов, помимо математике, его результаты требуются при поступлении на любое направление в любой вуз. Минимальная планка для получения аттестата – 24 балла.