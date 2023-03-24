Сегодня в Самаре состоится продолжение тематического онлайн-лектория

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24 марта в 15:00 в Самаре по адресу ул. Антонова-Овсеенко 24 на базе Технопарка универсальных педагогических компетенций Самарского

государственного социально-педагогического университета состоится продолжение тематического онлайн-лектория, направленного на повышение квалификации руководителей и представителей образовательных учреждений.



Спикерами этого дня станут руководитель проектной группы по межпоколенческим коммуникациям Российской ассоциации по связям с общественностью, начальник аналитического отдела Коммуникационного бюро SPRQL, член Экспертного совета Комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Молодежная политика» Вячеслав Завалин и Председатель Комитета Самарской Губернской Думы по образованию и науке, депутат Самарской Губернской Думы, Председатель Общероссийской общественной организации лидеров образования «Учитель года», Почетный работник общего образования Российской Федерации, директор МБОУ Гимназия №3 г.о. Самара Светлана Ильина, исполнительный директор Международного фестиваля социальной рекламы и коммуникаций LIME Инга Лев.



Модератором трех образовательных дней станет координатор федерального информационного проекта «Добрые новости», исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества в Самарской области Инна Жичкина.