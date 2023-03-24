Я нашел ошибку
Главные новости:
Резидент «Жигулевской долины» - лучший в сфере кибербезопасности в ПФО
Резидент «Жигулевской долины» - лучший в сфере кибербезопасности в ПФО
В Самарской области продолжается регистрация волонтеров для Всероссийского голосования по благоустройству
В Самарской области продолжается регистрация волонтеров для Всероссийского голосования по благоустройству
Самарец уличен в 16 мошенничествах
Самарец уличен в 16 мошенничествах
Юрист назвала сроки хранения квитанции ЖКХ
Юрист назвала сроки хранения квитанции ЖКХ
Самарцы высказали свое мнение о выступлении Мишустина
Самарцы высказали свое мнение о выступлении Мишустина
Сегодня в Самаре состоится продолжение тематического онлайн-лектория
Сегодня в Самаре состоится продолжение тематического онлайн-лектория
В Самаре состоялся молодежный форум Общества «Знание»
В Самаре состоялся молодежный форум Общества «Знание»
Школа безопасности для пенсионеров Самарской области продолжает работу
Школа безопасности для пенсионеров Самарской области продолжает работу
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.31
-0.65
EUR 83.15
0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сегодня, 22 марта, Самарский зоопарк приглашает на праздник "Жаворонки"!
Работников сферы бытового обслуживания региона поблагодарили за труд
В Самаре состоится встреча с киноведом и историком кино Валерием Ивановичем Фоминым
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сегодня в Самаре состоится продолжение тематического онлайн-лектория

24 марта 2023 10:47
74
Сегодня в Самаре состоится продолжение тематического онлайн-лектория

24 марта в 15:00 в Самаре по адресу ул. Антонова-Овсеенко 24 на базе Технопарка универсальных педагогических компетенций Самарского
государственного социально-педагогического университета состоится продолжение тематического онлайн-лектория, направленного на повышение квалификации руководителей и представителей образовательных учреждений.

Спикерами этого дня станут руководитель проектной группы по межпоколенческим коммуникациям Российской ассоциации по связям с общественностью, начальник аналитического отдела Коммуникационного бюро SPRQL, член Экспертного совета Комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Молодежная политика» Вячеслав Завалин и Председатель Комитета Самарской Губернской Думы по образованию и науке, депутат Самарской Губернской Думы, Председатель Общероссийской общественной организации лидеров образования «Учитель года», Почетный работник общего образования Российской Федерации, директор МБОУ Гимназия №3 г.о. Самара Светлана Ильина, исполнительный директор Международного фестиваля социальной рекламы и коммуникаций LIME Инга Лев.

Модератором трех образовательных дней станет координатор федерального информационного проекта «Добрые новости», исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества в Самарской области Инна Жичкина.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области продолжается регистрация волонтеров для Всероссийского голосования по благоустройству
24 марта 2023  11:06
В Самарской области продолжается регистрация волонтеров для Всероссийского голосования по благоустройству
81
В Самаре состоялся молодежный форум Общества «Знание»
24 марта 2023  10:38
В Самаре состоялся молодежный форум Общества «Знание»
93
23 марта 2023  13:28
"Людей в беде не бросим!": Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с пожаром в доме Челышева
2276
После футбольного матча 24 марта в Самаре для болельщиков подадут дополнительный транспорт
23 марта 2023  13:23
После футбольного матча 24 марта в Самаре для болельщиков подадут дополнительный транспорт
927
Крупный пожар в доме на Красноармейской в Самаре ликвидирован
23 марта 2023  09:31
Крупный пожар в доме на Красноармейской в Самаре ликвидирован
364
Весь список