Сегодня в актовом зале молодёжного центра СО собрались участники интеллектуальной олимпиады ПФО среди студентов

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Сегодня в новом актовом зале молодёжного центра собрались участники интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов. Начался региональный этап с Парламентских дебатов.



На одной площадке 40 активных и амбициозных студентов со всего региона обменялись мнениями по насущным вопросам и попытались отстоять свою точку зрения.



«Такие мероприятия очень хорошо развивают ораторское мастерство, возможность ориентироваться и продумывать свои дальнейшие действия, следить за своей речью, что очень важно в моей будущей работе», - поделился участник олимпиады Даниил Пищулин.



До 11 марта эрудитам предстоит пройти состязания в конкурсе инженерных команд, управленческих поединках, робототехнике, программировании и в самой популярной игре «Что? Где? Когда?».



По итогам лучшие из лучших знатоков отправятся в составе региональной делегации представлять Самарскую область на окружном этапе олимпиады, который пройдет в Саранске.



Проект реализуется под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Организатороми регионального этапа выступают департамент по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области, Самарская региональная общественная организация - центр реализации проектов «Молодёжь Самары», соорганизатором - Самарский университет, сообщает пресс-служба департамента по делам молодежи минобрнауки СО.

Фото: Департамент по делам молодежи минобрнауки СО