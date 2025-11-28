Я нашел ошибку
Главные новости:
В случае дальнейшего невыполнения требований мессенджер будет полностью заблокирован в России, указали в ведомстве.
Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp
Расписание показов. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
В самарском кинотеатре «Художественный» пройдут открытые кинопоказы фильмов «Бриллиантовой бабочки»
В Самаре на улице Дачной выполнят устройство ливневой канализации открытым способом. По указанному участку движение общественного транспорта не осуществляется.
Движение транспорта в Самаре временно ограничат на участке улицы Дачной
С сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров, среди которых - продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.
Путин подписал закон о пересмотре НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22%
Участники покажут навыки по 27 компетенциям основной возрастной категории и трём компетенциям юниоров, в четырёх из них выступят конкурсанты из Самарской области.
Сборная Самарской области отправилась на финал чемпионата «Профессионалы»
Его спасение рассматривают как символ надежды, что остаются выжившие. После пожара сотни человек числятся пропавшими без вести.
Мужчина с 16-го этажа чудом спасся во время пожара в жилом комплексе в Гонконге
С октября размер штрафов за такие нарушения увеличен: для граждан — до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — до 100 тысяч рублей.
️В Красноглинском районе Самары составили 32 протокола за препятствие вывозу мусора
Гребля на тренажерах - это зимняя дисциплина гребного спорта, позволяющая спортсменам поддерживать форму на протяжении всего года. 
В СК «Локомотив» состоялись ежегодные соревнования по гребле-индор
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.23
-0.02
EUR 90.82
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сборная Самарской области отправилась на финал чемпионата «Профессионалы»

247
Участники покажут навыки по 27 компетенциям основной возрастной категории и трём компетенциям юниоров, в четырёх из них выступят конкурсанты из Самарской области.

29 ноября в Санкт-Петербурге стартует заключительный финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Участники покажут навыки по 27 компетенциям основной возрастной категории и трём компетенциям юниоров, в четырёх из них выступят конкурсанты из Самарской области.

«Президент России Владимир Путин поставил перед нами стратегическую задачу – обеспечить кадровый суверенитет и технологическое лидерство России. В рамках федпроекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» мы создаем условия для раскрытия потенциала молодежи. В этом нам помогает в том числе чемпионат «Профессионалы» – самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России», – подчеркнул заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

В финале ожидается участие более 5 тысяч человек. Около 700 конкурсантов – школьники, студенты, молодые специалисты и зарубежные участники – продемонстрируют компетенции, востребованные современной экономикой. 

«В Санкт-Петербурге состоится третий финал чемпионата «Профессионалы» 2025 года. В предыдущих состязаниях в Нижнем Новгороде и Калуге участники из Самарской области получили 13 медалей, продемонстрировав высокий уровень знаний и умений в сфере креативных индустрий, ИТ, а также по промышленным компетенциям. Желаю нашим финалистам успехов на чемпионате и высоких достижений!» – сказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

В третьем финале Самарскую область представят пять конкурсантов, успешно прошедших региональный отбор и итоговые соревнования.

Ученица 11 класса тольяттинской школы №10 Маргарита Молохова выступит в компетенции «Туризм». В последние полгода она совмещала школьные занятия с ежедневными четырёхчасовыми тренировками. «Победа требует не просто желания, а ежедневной работы. Но одного упорства мало – нужен опытный наставник, который поможет раскрыть потенциал», – уверена Маргарита. Она рассматривает туризм не только как профессию, но и как путь личного развития, особенно интересуясь гастрономическими и промышленными маршрутами.

Ещё одна участница в компетенции «Туризм» – студентка Самарского государственного экономического университета Елизавета Итрухина. Она сосредоточилась на развитии навыков ведения переговоров и управления конфликтными ситуациями, считая их ключевыми для профессиональной подготовки. «На участие в чемпионате я решилась, чтобы глубже погрузиться в профессиональную среду туризма и гостеприимства, получить новые знания и прокачать навыки. Чувствовать себя профессионалом не просто приятно, это меняет твою самооценку и всю жизнь», – отмечает Елизавета.

В компетенции «Администрирование отеля» регион представит студентка Поволжского государственного колледжа Ольга Шерина. Изначально планируя развиваться в туризме и применять знания английского, немецкого и турецкого языков, она в процессе учебы увлеклась гостиничным делом. «Для меня конкурс – это не только испытание знаний, но и возможность продемонстрировать страсть к работе в гостиничном бизнесе. Волнение – это энергия, которую нужно направить в правильное русло. Желаю всем конкурсантам не терять веру в себя и наслаждаться каждым мгновением этого пути», – говорит Ольга.

Студент того же колледжа Владислав Митякин выступит в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». Он уже участвовал в финале чемпионата среди юниоров и в 2023 году завоевал бронзовую медаль. Сейчас Владислав впервые выступает в основной категории. «От финала жду только победы, – делится он. – Я много работал и тренировался. Надеюсь, что опыт моего наставника и упорная подготовка дадут желаемый результат».

Компетенцию «Кузовной ремонт» представляет студент Самарского колледжа сервиса производственного оборудования имени Е. В. Золотухина Егор Сторожилов. С детства увлечённый автомобилями, он полностью перебрал и отремонтировал свой первый автомобиль, будучи школьником. В 2024 году впервые участвовал в региональном этапе и не победил, однако продолжил подготовку и в 2025 году стал лучшим в Самарской области. В основу подготовки к финалу он положил модули по рихтовке деталей кузова. «В большом деле мелочей не бывает», – считает Егор.

Торжественная церемония награждения победителей и призёров финала в Санкт-Петербурге пройдёт 4 декабря.

 

Фото: ЦПО Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Расписание показов. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
28 ноября 2025, 21:45
В самарском кинотеатре «Художественный» пройдут открытые кинопоказы фильмов «Бриллиантовой бабочки»
Расписание показов. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Общество
188
В Самаре на улице Дачной выполнят устройство ливневой канализации открытым способом. По указанному участку движение общественного транспорта не осуществляется.
28 ноября 2025, 20:56
Движение транспорта в Самаре временно ограничат на участке улицы Дачной
В Самаре на улице Дачной выполнят устройство ливневой канализации открытым способом. По указанному участку движение общественного транспорта не осуществляется. ЖКХ
208
Целью визита было донести до школьников ключевые правила безопасного поведения на водоемах в период формирования льда.
28 ноября 2025, 19:57
Представители МЧС Волжского района провели важную встречу с учениками образовательного центра «Южный город»
Целью визита было донести до школьников ключевые правила безопасного поведения на водоемах в период формирования льда. Общество
215
В центре внимания
Губернатор обсудил с матерями участников СВО вопросы поддержки. Во время встречи был поднят особый вопрос - увековечение памяти погибших бойцов – участников СВО. 
28 ноября 2025  17:46
Вячеслав Федорищев в преддверии Дня матери встретился с мамами участников СВО
260
В Волжском районе открыли движение на мосту через реку Черную
28 ноября 2025  14:08
В Волжском районе открыли движение на мосту через реку Черную
286
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
28 ноября 2025  10:13
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
306
В четверг, 27 ноября, в Самаре на строящейся станции метро «Театральная» завершена проходка правого перегонного тоннеля. Данный этап, являющийся одним из важнейших и наиболее сложных в строительстве метрополитена, выполнен с опережением установленных срок
27 ноября 2025  16:19
Вячеслав Федорищев и Марат Хуснуллин приняли участие в досрочном завершении проходки правого перегонного тоннеля на станции «Театральная» в Самаре
2065
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
27 ноября 2025  13:46
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
1096
Весь список