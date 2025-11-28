Сборная Самарской области отправилась на финал чемпионата «Профессионалы»

29 ноября в Санкт-Петербурге стартует заключительный финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Участники покажут навыки по 27 компетенциям основной возрастной категории и трём компетенциям юниоров, в четырёх из них выступят конкурсанты из Самарской области.

«Президент России Владимир Путин поставил перед нами стратегическую задачу – обеспечить кадровый суверенитет и технологическое лидерство России. В рамках федпроекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» мы создаем условия для раскрытия потенциала молодежи. В этом нам помогает в том числе чемпионат «Профессионалы» – самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России», – подчеркнул заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

В финале ожидается участие более 5 тысяч человек. Около 700 конкурсантов – школьники, студенты, молодые специалисты и зарубежные участники – продемонстрируют компетенции, востребованные современной экономикой.

«В Санкт-Петербурге состоится третий финал чемпионата «Профессионалы» 2025 года. В предыдущих состязаниях в Нижнем Новгороде и Калуге участники из Самарской области получили 13 медалей, продемонстрировав высокий уровень знаний и умений в сфере креативных индустрий, ИТ, а также по промышленным компетенциям. Желаю нашим финалистам успехов на чемпионате и высоких достижений!» – сказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

В третьем финале Самарскую область представят пять конкурсантов, успешно прошедших региональный отбор и итоговые соревнования.

Ученица 11 класса тольяттинской школы №10 Маргарита Молохова выступит в компетенции «Туризм». В последние полгода она совмещала школьные занятия с ежедневными четырёхчасовыми тренировками. «Победа требует не просто желания, а ежедневной работы. Но одного упорства мало – нужен опытный наставник, который поможет раскрыть потенциал», – уверена Маргарита. Она рассматривает туризм не только как профессию, но и как путь личного развития, особенно интересуясь гастрономическими и промышленными маршрутами.

Ещё одна участница в компетенции «Туризм» – студентка Самарского государственного экономического университета Елизавета Итрухина. Она сосредоточилась на развитии навыков ведения переговоров и управления конфликтными ситуациями, считая их ключевыми для профессиональной подготовки. «На участие в чемпионате я решилась, чтобы глубже погрузиться в профессиональную среду туризма и гостеприимства, получить новые знания и прокачать навыки. Чувствовать себя профессионалом не просто приятно, это меняет твою самооценку и всю жизнь», – отмечает Елизавета.

В компетенции «Администрирование отеля» регион представит студентка Поволжского государственного колледжа Ольга Шерина. Изначально планируя развиваться в туризме и применять знания английского, немецкого и турецкого языков, она в процессе учебы увлеклась гостиничным делом. «Для меня конкурс – это не только испытание знаний, но и возможность продемонстрировать страсть к работе в гостиничном бизнесе. Волнение – это энергия, которую нужно направить в правильное русло. Желаю всем конкурсантам не терять веру в себя и наслаждаться каждым мгновением этого пути», – говорит Ольга.

Студент того же колледжа Владислав Митякин выступит в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». Он уже участвовал в финале чемпионата среди юниоров и в 2023 году завоевал бронзовую медаль. Сейчас Владислав впервые выступает в основной категории. «От финала жду только победы, – делится он. – Я много работал и тренировался. Надеюсь, что опыт моего наставника и упорная подготовка дадут желаемый результат».

Компетенцию «Кузовной ремонт» представляет студент Самарского колледжа сервиса производственного оборудования имени Е. В. Золотухина Егор Сторожилов. С детства увлечённый автомобилями, он полностью перебрал и отремонтировал свой первый автомобиль, будучи школьником. В 2024 году впервые участвовал в региональном этапе и не победил, однако продолжил подготовку и в 2025 году стал лучшим в Самарской области. В основу подготовки к финалу он положил модули по рихтовке деталей кузова. «В большом деле мелочей не бывает», – считает Егор.

Торжественная церемония награждения победителей и призёров финала в Санкт-Петербурге пройдёт 4 декабря.

Фото: ЦПО Самарской области