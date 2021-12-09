Самый популярный в мире вертолет прибыл в Самарский университет им. Королёва

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В четверг, 9 декабря, из летного училища в Сызрани по трассе М5 в Самару доставлен самый востребованный и распространенный в мире вертолет Ми-8МТ. Он будет размещен в ангаре военного учебного центра Самарского университета им. Королёва на Московском шоссе, 34.

Подготовил вертолет к перевозке инженерно-технический состав летного училища - перед погрузкой на трейлер у МИ-8МТ демонтировали шасси, топливные баки, лопасти, автоматы перекоса, редукторы, хвостовую балку, рулевой винт. В Самаре, в учебном ангаре с помощью строительного крана его осторожно выгрузили и в ближайшие дни аккуратно соберут для знакомства со студентами университета.

“Главное командование Военно-Воздушных сил России утвердило табель авиационной техники, которая должна использоваться в учебном процессе по программам военной подготовки студентов. Раньше в этом табеле были два самолёта МиГ-29, а теперь добавлен вертолёт Ми-8МТ. Мы полгода его искали и нашли в филиале Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина в Сызрани”, - рассказал начальник военного учебного центра Самарского университета им. Королёва, полковник Иван Хабло.

Ми-8МТ – самый востребованный и распространенный в мире вертолет. Он выполняет как гражданские, так и боевые задачи. Машина может вместить до 24 человек, на таких вертолетах летают не только военные, но и представители служб спасения - МЧС, медики, пожарные, а также сотрудники нефтяных и газовых организаций - как при экстремально низких температурах сурового Севера, так и при раскаленной жаре в странах Африки.

У доставленного из Сызрани вертолета МИ-8МТ - сотни часов налета. В Самарском университете им. Королёва он послужит учебным задачам. Будущие инженеры, которые учатся на кафедре эксплуатации авиационной техники Института авиационной и ракетно-космической техники, и курсанты всех специальностей по программам обучения офицеров запаса, смогут ознакомиться со всеми блоками бортового оборудования - радиоэлектроникой, связью, навигацией, а также с вооружением, – всё это находится в исправном состоянии.

Фото из открытых источников