СамГТУ впервые вошел в рейтинг THE Emerging Economies

19

9 марта британское издание Times Higher Education (THE) представило результаты ежегодного рейтинга университетов стран с активно развивающейся экономикой (Emerging Economies University Rankings). В 2021 году в список включены 48 российских вузов, среди которых достойное место занял Самарский политех. В этом перечне опорный университет оказался благодаря выгодной позиции в рейтинге THE World University Rankings – глобальном исследовании работы ведущих университетов мирового значения. Напомним, в рейтинг THE Политех вошел в 2020 году.

THE Emerging Economies University Rankings охватывает государства, классифицированные как развивающиеся (на основе классификации FTSE). Эффективность образовательных учреждений, как и в глобальном рейтинге THE, оценивается по пяти направлениям: «преподавание», «исследования», «цитирование», «международное взаимодействие» и «доход от производственной деятельности». Согласно анализу Times Higher Education, наиболее высокие баллы Самарский политех получил по результатам производственной деятельности.

– Несмотря на сложную международную ситуацию в 2020 году, нашему университету удалось совершить значительный прорыв в вопросе продвижения бренда за рубежом, – отмечает и.о. начальника управления по международному сотрудничеству Александра Желандинова. – Дали всходы семена, которые мы посеяли почти два года назад, начав активную работу с изданием Times Higher Education. Вхождение Политеха в мировой рейтинг THE открыло для нашего вуза двери и в ряд других рейтингов, результаты которых будут публиковаться на протяжении первой половины года.

Всего в 2021 году в рейтинг THE Emerging Economies University Rankings вошли 606 учебных заведений из 48 стран мира, передает пресс-служба СамГТУ.