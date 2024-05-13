В Тольятти задержан подозреваемый в совершении кражи с банковской карты

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Ранее судимый мужчина расплачивался чужой банковской картой в разных магазинах за еду и алкоголь.

В отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти от 41-летнего местного жителя поступило заявление о пропаже банковской карты и списании со счета более 3 000 рублей. В ходе опроса он сообщил полицейским, что познакомился на улице с незнакомым мужчиной, с которым распивали спиртные напитки. В какой то момент мужчина уснул, а когда проснулся обнаружил пропажу рюкзака, в котором находилась банковская карта.

Пострадавший обратился в банк где заблокировал карту и узнал о списании денежных средств за покупки которые он не совершал. После чего незамедлительно обратился в полицию.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту пострадавшего и установили, что картой расплачивались в нескольких магазинах.

Располагая информацией о местах возможного нахождения подозреваемого, полицейские задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса ранее судимый за имущественные преступления местный житель вину в содеянном признал и пояснил, что пока новый знакомый спал, он решил похитить рюкзак. Когда нашел в рюкзаке банковскую карту попробовал расплатиться ей в ближайшем магазине. После удачного списания чужих денег, мужчина продолжил покупки в других торговых точках, пока банковская карта не оказалась заблокированной, после этого он выбросил ее в мусорный контейнер.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.