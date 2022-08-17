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СамГТУ вошел в ТОП-10 Всероссийского конкурса студенческих экопроектов

17 августа 2022 17:18
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Участники конкурса разработали 122 проекта по экологизации высших учебных заведений, из которых экспертное жюри выбрало десятку лучших.

17 августа 2022 г. Программа «Зеленые вузы России» Движения ЭКА подвела итоги Всероссийского конкурса студенческих экопроектов «Мой зеленый вуз». Участники конкурса разработали 122 проекта по экологизации высших учебных заведений, из которых экспертное жюри выбрало десятку лучших. Команда Самарского государственного технического университета вошла в список победителей.

Конкурс проходил в 2021-2022 учебном году в рамках общероссийского проекта «Разделяй с нами». Его целью было вовлечь студенческую молодежь в разработку проектов по снижению экологического следа вуза и внедрению конкретных экологических практик в учебных заведениях.

В рамках конкурса студенческие команды российских вузов описывали  как уже реализованные, так и новые проекты по внедрению «зеленых» практик в своем учебном заведении по одному из семи направлений: ответственное обращение с отходами и ресурсосбережение; озеленение здания и привузовской территории, лесосберегающие и лесовосстановительные мероприятия; водосбережение и улучшение качества воды; энергосбережение и энергоэффективность;  ответственные закупки; экопросвещение; транспорт.

Всего на первый этап конкурса было подано 122 проекта от студенческих команд. Во втором этапе преподаватели и сотрудники университетов подготовили общие итоговые заявки от вузов, сформировав 33 финальных проекта. Эти проекты были переданы на оценку экспертного жюри. По итогам оценки сформировался список из десяти победителей среди вузов.

ТОП-10 команд

Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Вятский государственный университет

Санкт-Петербургский государственный университет

Тульский государственный университет

Казанский инновационный университет

Орловский государственный аграрный университет

Самарский государственный технический университет

Смоленский государственный университет

Уфимский государственный авиационный технический университет

Организаторы наградили победителей конкурса подарочными сертификатами OZON номиналом 5000 рублей и дипломами победителей. Все соавторы проектов получили дипломы участников всероссийского конкурса, сообщает пресс-служба СамГТУ.

 

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