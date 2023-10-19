СамГТУ и Самарский университет стали участниками Стипендиального конкурса Фонда Потанина 2023-2024

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Фонд Потанина объявляет о запуске стипендиального конкурса 2023/24. Конкурс направлен на поддержку студентов 75 российских вузов-участников Стипендиальной программы Владимира Потанина. В него наравне с другими вошли Самарский государственный технический университет и Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева.

В конкурсе могут принять участие магистранты и студенты уровня специализированного высшего образования действующего пилотного проекта очной формы обучения.

В фокусе конкурса – развитие образовательной среды, аккумулирующей ценности знания, профессионализма и творчества и обеспечивающей положительные изменения в обществе.

Стипендиальный конкурс проводится один раз в год, в два этапа. Победители первого этапа получат право принять участие во втором этапе конкурса. По итогам двух этапов определяются 750 победителей, которым с февраля 2024 года и до окончания учебы будет выплачиваться ежемесячная именная стипендия в размере 25 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Фонда Потанина.

Фото: freepik.com