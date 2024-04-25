СамГМУ отметит 105-летие со дня создания

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В пятницу, 26 апреля, состоится торжественное мероприятие, посвященное 105-летию со дня создания Самарского государственного медицинского университета. Сегодня это современный мультипрофильный образовательный, научный, медицинский, инновационный центр федерального уровня.

В структуре СамГМУ 72 теоретических и клинических кафедры, 10 научных центров, 8 образовательных институтов, Институт инновационного развития, Институт цифрового развития и собственный Центр серийного производства. В университете насчитывается почти 8 тысяч обучающихся из 40 регионов России и 39 стран мира.

СамГМУ создает и выпускает отечественные инновационные разработки полного цикла в области диагностики, лечения заболеваний и реабилитации: от формирования идеи до практического внедрения готового продукта или технологии в реальный сектор экономики. Университет является лидером в стране в области телемедицины, индивидуального эндопротезирования, биотехнологий и других фронтирных направлений.