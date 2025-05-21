СамГМУ открывает новые возможности для поступления

371

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) объявил количество мест для приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и программам подготовки специалистов среднего звена. Всего в этом году в СамГМУ планируется зачислить 2263 абитуриентов: 1883 места предусмотрено на программах специалитета, 100 – бакалавриата, 140 мест - на программах магистратуры, 140 – мест в СПО.

«Университет полностью готов к приему новых студентов. У нас разработаны новейшие образовательные программы, чтобы сделать обучение в СамГМУ максимально конкурентоспособным и современным для мотивированных и целеустремленных, талантливых ребят. А также для того, чтобы ребята после обучения смогли занять выигрышные, карьерно перспективные и высокооплачиваемые позиции на рынке труда», — комментирует ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов.

В университете продолжит работать программа поддержки тех абитуриентов, кто наберет более 270 баллов по ЕГЭ. Им будет предоставлена дополнительная стипендия 10 тысяч рублей в месяц, а также гарантированное место в общежитии. Помимо балов ЕГЭ приемная комиссия будет также учитывать дополнительные баллы в индивидуальных достижениях победителей и призеров олимпиад.

В этом году в специалитете СамГМУ открыты следующие возможности:

«Лечебное дело» — 437 бюджетных мест, 90 — внебюджетных и 145 мест для иностранных граждан, обучающихся на русском языке;

«Педиатрия» – 160 бюджетных мест, 30 — внебюджетных и 25 мест для иностранных граждан;

«Стоматология» – 45 бюджетных мест, 140 — внебюджетных и 30 мест для иностранных граждан;

«Медико-профилактическое дело» – 51 место, 40 — внебюджетных и 25 мест для иностранных граждан;

«Фармация» – 45 мест, 40 — внебюджетных и 45 мест для иностранных граждан;

«Клиническая психология» – 35 мест, 30 — внебюджетных и 10 мест для иностранных граждан;

«Медицинская кибернетика» – 10 мест, 30 — внебюджетных и 10 мест для иностранных граждан;

Таким образом, по специалитету общее количество бюджетных мест составило 783, а внебюджетных — 400. Количество мест для иностранных граждан, обучающихся на русском языке - 290, дополнительно 410 мест предусмотрено для билингвалов, обучение которых проходит на английском.

Для всех специальностей специалиета обучение предусматривает ядерную программу, профессиональный блок и модули индивидуализации. Студенты первых трех курсов проходят активное погружение в профессиональную деятельность в рамках единой ядерной программы. А с четвертого курса начнется разделение на треки, исходя из выбранной абитуриентом специальности. Сквозное направление всего обучения — формирование компетенций ИТ-медицины, управления качеством медпомощи, бережливые технологии и развитие коммуникативных навыков. В результате выпускники смогут работать в первичном звене, при этом владея современными технологиями, необходимыми для профессиональной деятельности.

«Все изменения, которые проводятся в университете, обязательно учитывают пожелания абитуриентов прошлых лет, студентов и выпускников вуза, современные тенденции развития системы здравоохранения и рынка труда, а кроме того — запросы медицинских организаций и индустриальных партнеров СамГМУ», — отмечает ректор СамГМУ.

Ответственный секретарь Приемной комиссии СамГМУ Станислав Буракшаев призывает будущих абитуриентов обратить внимание на возможность обучения по целевым договорам. В частности, он отмечает, что целевой прием отличает такое важное преимущество, как более низкий конкурсный порог.

«Традиционно в университете достаточно высокий проходной балл на бюджет, и в первую очередь зачисляются высокобальники. Для таких ребят, которые уже в школе доказали, что готовы много и упорно работать, университет предусматривает целый ряд преимуществ, — комментирует Станислав Буракшаев. — Тем, чьи результаты ЕГЭ окажутся не столько успешными, рекомендуем обратить внимание на возможность целевого обучения. Здесь ниже конкурс, что значительно увеличивает шансы на поступление, плюс есть такое ценное преимущество, как уже закрепленное за вами будущее рабочее место».

Существует определенный порядок подачи заявления на целевое обучение. Сначала необходимо найти заказчика на сайте областного Минздрава, где размещен список медицинских учреждений, готовых заключать такие договоры. Там можно выбрать заказчика, до 20 июня пройти профориентационные мероприятия и получить дополнительные 5 баллов в целевой конкурсной группе. Подача заявления происходит через портал «Работа в России», доступный через личный кабинет на Госуслугах.

В рамках бакалавриата на очной форме обучения в СамГМУ предусмотрено 10 бюджетных мест по направлению подготовки «Сестринское дело». Еще 60 мест предусмотрено по договорам об оказании платных образовательных услуг для иностранных граждан и 15 – для российских. А 15 человек смогут обучаться по программе бакалавриата в очно/заочном формате.

В рамках подготовки специалистов среднего звена (СПО) в СамГМУ открыты 15 бюджетных и 15 внебюджетных мест по специальности «Лечебное дело». Также впервые в 2025 году будет осуществляться прием по очным образовательным программам СПО по специальностям «Акушерское дело» (15 бюджетных и 15 внебюджетных мест) и «Сестринское дело (15 бюджетных и 25 внебюджетных мест).

Также можно будет получить среднеё профессиональное образование по направлениям «Медико-профилактическое дело» и «Фармация». На них будет открыто по 20 внебюджетных мест.

В магистратуре на очной форме обучения по направлению «Информатика и вычислительная техника» предусмотрено 15 бюджетных мест, еще 30 мест — будет доступно на внебюджетной основе. Кроме того, университет предусмотрел возможность обучения по этому направлению иностранных граждан, выделено 5 таких позиций. В направлении «Информатика и вычислительная техника» на очной форме магистратуры также доступен профиль «Телемедицина и системы поддержки принятия решений». Здесь будет открыто 20 внебюджетных позиций.

В направлении «Биотехнология» по профилю «Биотехнология» будет открыто 15 платных мест, по профилю «Разработка тест-систем для диагностики in vitro» – 20 мест, плюс 5 позиций для иностранных граждан.

В магистратуре по направлению подготовки «Общественное здравоохранение» по профилю «Управление сестринской деятельностью», очно-заочная форма обучения предусмотрено 15 внебюджетных мест. Также в очно-заочной форме обучения можно будет обучиться по профилю «Управление сестринской деятельностью», здесь предусмотрено 15 платных мест.

Как и в прошлом году, в приемной кампании — 2025 будет выделена отдельная квота по программам бакалавриата и специалитета для детей военнослужащих, детей сотрудников органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, детей сотрудников органов внутренних дел РФ, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции на территории Украины. Отдельная квота составит не менее 10% от общего объема контрольных цифр приема.

Абитуриенты в этом году смогут подать документы на поступление, посетив приемную комиссию лично по адресу ул. Гагарина, 18, или через портал Госуслуг.