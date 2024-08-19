Самарской солнечной электростанции присвоили имя выпускника Куйбышевского политехнического института

135

Одна из самых мощных солнечных электростанций в стране (75 МВт) теперь носит имя знаменитого энергетика, выпускника теплоэнергетического факультета Куйбышевского политехнического института (сегодня – Самарский политех) 1971 года Владимира Вильгельмовича Дикопа.

Именно строительство Самарской солнечной электростанции недалеко от Новокуйбышевска стало как для Дикопа, так и для ООО «Солар Системс» первым опытом в серии создания огромного солнечного парка общей мощностью 375 МВт по всей стране.



– Присвоение электростанции чьего-то имени – это нечастая история, – отмечает историк энергетики Владимир Громов. – В данном случае коллеги Владимира Вильгельмовича не просто формально поменяли табличку, а документально закрепили новое наименование.



Вся трудовая деятельность Владимира Дикопа была связана с энергетикой. Около 45 лет он занимался развитием теплоэнергетики, а последние 7 лет развивал альтернативную – солнечную генерацию электрической энергии.



– Владимир Вильгельмович всегда очень скрупулезно, точно и ответственно подходил к решению любой задачи. В качестве руководителя ему приходилось разбираться не только с проблемами в области инженерии или организации производства, но и юриспруденции и в семейных проблемах своих сотрудников, – вспоминает Громов. – Владимир Вильгельмович работал практически без выходных. Он был известен энергетикам по всей стране. Это человек-бренд энергетик, высочайшей квалификации инженер и руководитель кристальной честности. Владимир Вильгельмович старался сделать из каждого своего сотрудника настоящего энергетика: не инженера, не грамотного финансиста, а именно энергетика. Для Дикопа было важно, чтобы каждый человек в его коллективе понимал, для чего мы все работаем и насколько это ответственно для страны и жизни людей.



В память о Владимире Дикопе на территории солнечной электростанции в Новокуйбышевске его коллеги по «Солар системс» установили арт-объект. Стела символизирует, как человек, касаясь солнца, дарит его энергию людям за счет новых технологий солнечной энергетики. Авторы идеи – коллеги Владимира Вильгельмовича, а воплотили в жизнь этот проект известные самарские скульпторы Кристина Цибер и Николай Куклев. На церемонии открытия собрались ученики и коллеги Дикопа, а так же ветераны самарской энергосистемы.



Владимир Дикоп начал трудовой путь машинистом турбинного отделения Волгоградской ТЭЦ-2 РЭУ «Волгоградэнерго». После перехода в «Куйбышевэнерго» трудился на Куйбышевской ТЭЦ, занимал высшие руководящие должности в ОАО «Самараэнерго», ОАО «СМУЭК», ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания», ЗАО «КЭС». С 2011 по 2016 год Владимир Дикоп был директором Самарского филиала ОАО «Волжская ТГК». С 2016 до 2024 года – техническим директором компании «Солар системс», генеральным директором Инжинирингового Центра Эксплуатации Возобновляемой Энергетики. Кандидат технических наук. Удостоен почетных званий «Почетный энергетик», «Заслуженный работник Минтопэнерго РФ», «Заслуженный работник ЕЭС России» и др. В 2004 году награжден премией Правительства РФ в области науки и техники за разработку комплексной технологии глубокой очистки дымовых газов теплоэлектростанций от оксидов азота с использованием метода селективного некаталитического восстановления.

Фото: пресс-служба СамГТУ