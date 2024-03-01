Самарским учителям и школьникам стал доступен онлайн-урок по кибербезопасност

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Цифровая экосистема МТС, совместно с благотворительным фондом «Система» представили всероссийский открытый онлайн-урок о технологиях и профессиях будущего «Кибербезопасность», где рассказали о самых современных способах защиты от киберугроз и ИТ-профессиях будущего. Урок рассчитан на учащихся средней школы, учителей, родителей и поднимает ключевые темы цифровой гигиены и профориентации в современной ИТ-отрасли.

Онлайн-урок «Кибербезопасность» предназначен для самостоятельного или семейного просмотра, а также для организации тематического урока в школах - педагоги смогут использовать видео в качестве методического материала для подготовки профориентационных занятий.

Самарские школьники, их родители, а также учителя узнают, как сделать пребывание в сети безопасным; какие современные способы защиты информации сегодня используются в крупных компаниях; познакомятся с востребованными профессиями внутри ИТ-отрасли; выяснят, появление каких новых профессий в сфере ИТ стоит ожидать в ближайшем будущем, и куда пойти учиться, чтобы стать востребованным специалистом.

«Самарские школьники и их родители, которым тоже будет полезен урок «Кибербезопасность», смогут посмотреть его онлайн, дома или даже в гостях в удобное время. Мы осознаем большую ответственность в обеспечении безопасности детей и взрослых в цифровом пространстве и стараемся предлагать детям и взрослым интересные обучающие форматы. В Самарской области набирает все большую популярность цифровая образовательная площадка «Поколение М», где собрано много полезных уроков, мастер-классов и сервисов для молодежи», - отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.

Урок сопровождают тематические тесты-викторины, разработанные для закрепления полученного материала. Самые внимательные зрители получат ценные призы – сертификаты Ozon на покупку товаров для учебы и досуга. Материал доступен к просмотру для всех желающих на профориентационной онлайн-платформе «Лифт в будущее» и в сообществе платформы в социальной сети Вконтакте.