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Самарским студентам рассказали, как стать предпринимателями

1 марта 2023 13:29
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Самарским студентам рассказали, как стать предпринимателями

Во вторник, 28 февраля, на площадке «Точки кипения» Самарского государственного технического университета прошел первый молодежный профориентационный форум «Шаг к бизнесу». Цель проекта, который реализует РОО «Молодежное информационное агентство Самарской области» при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, - это популяризация предпринимательской деятельности и помощь тем, кто хочет начать собственное дело.

В ближайшие несколько месяцев такие форумы пройдут для молодежи Тольятти, Отрадного, Сызрани, Новокуйбышевска. К участию приглашаются молодые люди, которые уже увлечены бизнесом или только обдумывают свою идею.

Проект молодежного информационного агентства получил грант для социально-ориентированных НКО от областного минэкономразвития. Конкурс грантов проводится ежегодно, чтобы поддержать социальные идеи неравнодушных и инициативных региональных команд.
«Очень важно, когда есть идеи по предоставлению качественных и востребованных услуг жителям региона и есть инструменты, помогающие воплощать эти идеи в жизнь. Социально-ориентированные некоммерческие организации уже на протяжении многих лет являются для Самарской области приоритетом, и по решению Губернатора Дмитрия Азарова объем финансовой поддержки СОНКО стабильно увеличивается, - рассказал Дмитрий Богданов. – В прошлом году победителями регионального конкурса грантов стали 56 проектов, которые своими услугами охватят более 250 тысяч жителей Самарской области. В текущем году мы продолжим работу по поддержке социальных проектов».

Программа профориентационных форумов ориентирована на формат живого общения участников - будущих и начиняющих бизнесменов - со спикерами. В качестве экспертов приглашены амбициозные действующие предприниматели со всей Самарской области, готовые поделиться своим опытом и знаниями, а также избавить будущих представителей бизнеса от ошибок на старте их деятельности.
«Мы уверены, что профориентационные форумы будут полезны и интересны молодым людям, здесь они смогут получить информацию о том, как найти свою идею и ресурсы для её реализации. Фишкой форума станет то, что каждый желающий сможет пройти тест-драйв своих предпринимательских навыков и понять, где его сильные стороны, а над чем предстоит поработать», - отметил руководитель РОО «Молодежное информационное агентство Самарской области» Альберт Боязитов.

На площадке первого форума в Самаре выступил руководитель smm-агентства Republic Антон Стеньков. Он рассказал об актуальных в 2023 году трендах в маркетинге. Основатель самарского ювелирного бренда BUNTARKA Ирина Шарова поделилась с участниками собственным опытом, как вырастить бизнес из мечты. А предприниматель Константин Брусянцев, который в прошлом году получил грант на развитие своего дела, отметил, как может начинающему бизнесмену помочь господдержка.

О том, какие инструменты доступны начинающим предпринимателям, куда за ними обращаться и как их использовать, участникам форума также рассказала руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова. «Предпринимательство - это одно из приоритетных направлений развития экономики. Поэтому так важно стимулировать индивидуальную предпринимательскую инициативу, начиная со студенчества. Сегодня мы познакомили ребят с теми возможностями для развития бизнеса, которые есть в нашем регионе и в нашей стране», - подчеркнула Лариса Названова.

Напомним, Самарская область входит в первую десятку регионов страны по поддержке социального бизнеса и СОНКО. Сегодня на территории региона зарегистрировано более 4,4 тыс. некоммерческих организаций. Около 80% из них – социально ориентированные.

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