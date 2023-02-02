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Самарский зоопарк открывает сезон уникальных лекций

2 февраля 2023 12:14
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Самарский зоопарк открывает сезон уникальных лекций

Самарский зоопарк открывает сезон уникальных лекций в Эко-лектории Самарского зоопарка "30 шагов к природе". Первая лекция 2023 года будет посвящена интеллекту позвоночных животных. Лектор - Сергей Иванович Павлов, кандидат биологических наук, доцент СГСПУ, известный самарский зоолог, эколог и специалист по поведению животных. Ждём вас на лекции "Этажи интеллекта" 9 февраля в 16.00. Продолжительность мероприятия - 1,5 часа.

Кто сообразительнее человек или крыса, дельфин или собака, морская свинка или кролик? Кто умеет лучше считать - варан или во'рон? Можно ли измерить IQ животного и можно ли сравнивать ум человека и других животных? Множество интересных историй из жизни животных, показывающих уникальные особенности их ума, сообразительности и памяти. Простым языком о сложном, возможность погрузиться в увлекательный мир научных исследований.

Стоимость - 300 рублей для детей старше 7 лет и взрослых, для групп от 20 человек - 150 рублей с человека, студенты биологических, ветеринарных факультетов и юннаты проходят бесплатно.

Записываемся на лекцию заранее.
Запись по телефону - 926-11-27, 8-927-738-75-78, 8-927-653-38-35

9 февраля 2023 года, 16.00

12+

Теги: Мероприятия

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