Самарский выпускник вытянул свой билет в будущее

Ежегодно уникальный профориентационный проект «Билет в будущее» помогает тысячам школьников России узнать больше о себе, своих скрытых способностях и талантах. Но это лишь малая часть того, на что направлен федеральный проект «Билет в будущее». Помочь школьнику определиться с выбором своего профессионального предназначения – вот, что является его первостепенной задачей.

Об успехах работы проекта на территории Самарской области говорят не только педагоги, принявшие в нем участие, но и сами школьники. Так, обладателем счастливого «билета в будущее» стал выпускник МБОУ Лицей «Престиж» Белентьев Сергей.

- Как решил принять участие в проекте «Билет в будущее»?

- Совершенно спонтанно, как и с другими подобными проектами. Для большинства моих одноклассников словосочетание «выстраивание профориентационной траектории» звучало больше как шутка. В течение всех 10-ти лет обучения они не задумывались о своей будущей профессии, а когда настал 11 класс, и пришло время определиться, многие выбрали будущую профессию совершенно случайно, о чём жалели, ещё даже не начав работать.

Лицей «Престиж», где я заканчивал обучение в этом году, принимал участие в проекте «Билет в будущее» и педагог-навигатор нашего лицея, Назарова Екатерина Михайловна, поделилась с нашим классом переживаниями за наше профессиональное будущее. В основном в проекте хотели участвовать обучающиеся 9 и 10 классов, но я, 11-классник, человек с активной жизненной позицией подумал, почему бы и мне не принять участие и не пройти профессиональные пробы, чтобы наверняка убедиться в выбранной мной специальности.

- Поделись впечатлением от проекта?

- В прошлом году прохождение профессиональных проб было в условиях карантина. Разумеется, я проходил их онлайн. Затем мы вместе с педагогом-навигатором Назаровой Екатериной Михайловной посетили выставку «Лаборатория будущего» в Историческом парке в Самаре. Формат этого мероприятия максимально приближен к интерактивному квесту, что позволило заинтересовать всех участников нашей группы. Хочу отдельно выделить техническую часть, она была на высшем уровне: чёткий, лаконичный, красивый интерфейс позволил с головой окунуться в мир профессий, а заранее записанные ролики подогревали неподдельный интерес к решению поставленных задач. После квеста была разработка и защита нашего бизнес-проекта, встреча с представителями из компаний, предоставляющих IT-услуги. Они с радостью поведали нам о тонкостях своего дела, погрузив в самую гущу своего ремесла. Было очень интересно и необычно принимать участие в таком мероприятии.

Проект дал мне возможность ещё раз убедиться в сделанном мной выборе. В этом году я принял участие во Всероссийском конкурсе предпринимательских идей «Капитаны России» и стал финалистом. Моя идея опять была связана со сферой IT- технологий. Я разработал концепт приложения «Не проспи остановку» для платформы android - решение для сна в общественном транспорте. На этапе определения направления проекта: IT, классический бизнес или социальный проект, возникли некоторые сложности, но, имея за плечами опыт и знания из проекта «Билет в будущее», я собрался с мыслями и сделал свой выбор в сторону IT, чувствую, что это действительно мое!

- Планируешь ли получать высшее образование в выбранной сфере?

- Конечно же, я планирую обучаться в сфере IT. Хотелось бы попасть в Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева на специальность «Фундаментальная информатика и информационные технологии». Если не получится туда, то тогда рассматриваю Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики.

Проект «Билет в будущее» реализуется в 85 регионах России по поручению Президента РФ Владимира Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта «Образование». Участие в проекте оплачивается за счет государственной субсидии, поэтому является бесплатным для детей и родителей. Федеральный оператор – Фонд Гуманитарных Проектов. Региональный оператор – Автономная некоммерческая организация «Центр опережающей профессиональной подготовки Самарской области».