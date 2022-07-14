Самарский выпускник вытянул свой билет в будущее

Я нашел ошибку
Главные новости:
Ремонт ведется в круглосуточном режиме.
В Самаре вблизи с Вертолетной площадкой идет ремонт улиц Сергея Лазо и 8 Марта
Чаще всего причиной возгораний становятся человеческая халатность и нарушение элементарных правил пожарной безопасности.
В Самарской области сохранится чрезвычайная пожароопасность лесов 4 класс
Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров планирует посетить площадку форума и принять участие в ключевых мероприятиях. 
Самарская область стала лидером заявочной кампании юбилейного форума ПФО «iВолга» 
Как проходит подготовка к юбилейному молодежному форуму «iВолга»? Кто примет в нем участие? И какая программа ожидает гостей?
«iВолга»: много полезной информации и возможность получить грант в полтора миллиона рублей
В этом году запланировано провести работы на 20 участках тепловых сетей.
В Самаре работы по перевооружению теплотрасс ведутся на 15 объектах
Для жителей Сызрани и близлежащих районов станет доступнее высокотехнологичная медпомощь.
В Сызрани на базе ЦГБ идет подготовка центра кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью и утром 15 июля в Самарской области ожидается сильный дождь, ливень, гроза, возможен град
Плавай сколько хочешь!
Бассейн в Чапаевске заработал по новым правилам после жалоб жителей в соцсетях
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.85
-2.45
EUR 58.76
-3.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Тольяттинцев приглашают на открытие Эко-Парка Шлюзовой
Общественники провели для семей самарских полицейских  экскурсию в конноспортивный клуб «Легион»
Впервые в Тольятти пройдет фестиваль водных видов спорта GlobalSupMania «Большая Вода»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский выпускник вытянул свой билет в будущее

14 июля 2022 14:11
133
История успеха выпускника самарского лицея «Престиж». 

Ежегодно уникальный профориентационный проект «Билет в будущее» помогает тысячам школьников России узнать больше о себе, своих скрытых способностях и талантах. Но это лишь малая часть того, на что направлен федеральный проект «Билет в будущее». Помочь школьнику определиться с выбором своего профессионального предназначения – вот, что является его первостепенной задачей. 

Об успехах работы проекта на территории Самарской области говорят не только педагоги, принявшие в нем участие, но и сами школьники. Так, обладателем счастливого «билета в будущее» стал выпускник МБОУ Лицей «Престиж» Белентьев Сергей.

- Как решил принять участие в проекте «Билет в будущее»?

- Совершенно спонтанно, как и с другими подобными проектами. Для большинства моих одноклассников словосочетание «выстраивание профориентационной траектории» звучало больше как шутка. В течение всех 10-ти лет обучения они не задумывались о своей будущей профессии, а когда настал 11 класс, и пришло время определиться, многие выбрали будущую профессию совершенно случайно, о чём жалели, ещё даже не начав работать.

Лицей «Престиж», где я заканчивал обучение в этом году, принимал участие в проекте «Билет в будущее» и педагог-навигатор нашего лицея, Назарова Екатерина Михайловна, поделилась с нашим классом переживаниями за наше профессиональное будущее. В основном в проекте хотели участвовать обучающиеся 9 и 10 классов, но я, 11-классник, человек с активной жизненной позицией подумал, почему бы и мне не принять участие и не пройти профессиональные пробы, чтобы наверняка убедиться в выбранной мной специальности.

- Поделись впечатлением от проекта?

- В прошлом году прохождение профессиональных проб было в условиях карантина. Разумеется, я проходил их онлайн. Затем мы вместе с педагогом-навигатором Назаровой Екатериной Михайловной посетили выставку «Лаборатория будущего» в Историческом парке в Самаре. Формат этого мероприятия максимально приближен к интерактивному квесту, что позволило заинтересовать всех участников нашей группы. Хочу отдельно выделить техническую часть, она была на высшем уровне: чёткий, лаконичный, красивый интерфейс позволил с головой окунуться в мир профессий, а заранее записанные ролики подогревали неподдельный интерес к решению поставленных задач. После квеста была разработка и защита нашего бизнес-проекта, встреча с представителями из компаний, предоставляющих IT-услуги. Они с радостью поведали нам о тонкостях своего дела, погрузив в самую гущу своего ремесла. Было очень интересно и необычно принимать участие в таком мероприятии.

Проект дал мне возможность ещё раз убедиться в сделанном мной выборе. В этом году я принял участие во Всероссийском конкурсе предпринимательских идей «Капитаны России» и стал финалистом. Моя идея опять была связана со сферой IT- технологий. Я разработал концепт приложения «Не проспи остановку» для платформы android - решение для сна в общественном транспорте. На этапе определения направления проекта: IT, классический бизнес или социальный проект, возникли некоторые сложности, но, имея за плечами опыт и знания из проекта «Билет в будущее», я собрался с мыслями и сделал свой выбор в сторону IT, чувствую, что это действительно мое!

- Планируешь ли получать высшее образование в выбранной сфере?

- Конечно же, я планирую обучаться в сфере IT. Хотелось бы попасть в Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева на специальность «Фундаментальная информатика и информационные технологии». Если не получится туда, то тогда рассматриваю Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики.

 

Проект «Билет в будущее» реализуется в 85 регионах России по поручению Президента РФ Владимира Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта «Образование». Участие в проекте оплачивается за счет государственной субсидии, поэтому является бесплатным для детей и родителей. Федеральный оператор – Фонд Гуманитарных Проектов. Региональный оператор – Автономная некоммерческая организация «Центр опережающей профессиональной подготовки Самарской области».

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров проверил ход строительства трассы и моста через Волгу
14 июля 2022  13:50
Дмитрий Азаров проверил ход строительства трассы и моста через Волгу
134
В Самарской области появился новый министр
14 июля 2022  10:29
В Самарской области появился новый министр
201
Соответствующее постановление подписал Губернатор Дмитрий Азаров. Министром назначен Артур Абдрашитов.
13 июля 2022  16:44
В Самарской области создано министерство туризма
405
Подводя итоги, Полпред рекомендовал главам регионов ПФО усилить работу по развитию электронного взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления.
12 июля 2022  21:35
Дмитрий Азаров принял участие в совещании по созданию национальной системы пространственных данных и реализации проекта «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями»
2140
жители региона могут бесплатно переучиться на топовые профессии
12 июля 2022  09:36
Жители региона могут бесплатно переучиться на топовые профессии
544
Весь список