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Самарский университет организует 20 дополнительных мест для обучения детей военных, участвующих в спецоперации

23 марта 2022 14:29
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Прием детей участников спецоперации будет осуществляться на программы очной формы обучения по всем направлениям подготовки бакалавриата и специалитета, реализуемым в университете. 

Самарский университет им. Королёва выразил готовность принять на обучение 20 детей военнослужащих, которые в настоящее время участвуют в специальной военной операции на Украине, Донецкой и Луганской народных республиках. Соответствующее обращение направлено в Министерство обороны РФ.

Прием детей участников спецоперации будет осуществляться на программы очной формы обучения по всем направлениям подготовки бакалавриата и специалитета, реализуемым в университете. 

“Деятельность Самарского университета им. Королёва ориентирована, в том числе на решение задач обеспечения обороноспособности нашей страны: наша научная и образовательная политика тесно связаны с ведущими российскими аэрокосмическими центрами, университет готовит офицерские кадры для российской армии, ведет активную работу по патриотическому воспитанию молодежи. Поэтому в процессе подготовки и обсуждения данной инициативы она получила широкую поддержку, - отметил Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва. -
Важно что это никак не повлияет на распределение бюджетных мест, выделенных университету для набора в 2022 году. Как и планировалось, этим летом по результатам ЕГЭ мы примем 2473 выпускника школ”. 

Также для детей военнослужащих, которые в настоящее время участвуют в специальной военной операции, Самарский университет им. Королёва готов предоставить социальную стипендию, а также скидку на обучение на платной основе.

 

Фото:   пресс-служба Самарского университета

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