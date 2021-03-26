Самарский университет раскроет секреты приема и обработки информации со спутников

В субботу, 27 марта, в 13:00 Институт ракетно-космической техники Самарского университета им. Королева проведет мастер-класс "Прием и обработка информации со спутников АИСТ".
Мероприятие ориентировано на энтузиастов, увлеченных созданием космической техники, в том числе на школьников старших классов и их родителей.
Ассистент кафедры космического машиностроения Иван Кауров в удобной и понятной форме:
Мастер класс пройдет в режиме онлайн, в эту субботу, 27 марта, в 13:00 в группе Самарского университета им. Королева вКонтакте.
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