Самарский университет раскроет секреты приема и обработки информации со спутников

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В субботу, 27 марта, в 13:00 Институт ракетно-космической техники Самарского университета им. Королева проведет мастер-класс "Прием и обработка информации со спутников АИСТ".

Мероприятие ориентировано на энтузиастов, увлеченных созданием космической техники, в том числе на школьников старших классов и их родителей.

Ассистент кафедры космического машиностроения Иван Кауров в удобной и понятной форме:

продемонстрирует процесс осуществления взаимодействия с действующими малыми космическими аппаратами с помощью наземного комплекса управления Самарского университета им. Королева;



раскроет тонкости и секреты осуществления связи со спутниками;



покажет как происходит работа центра управления полётом, расскажет что нужно для его работы и как выглядит телеметрия.



Мастер класс пройдет в режиме онлайн, в эту субботу, 27 марта, в 13:00 в группе Самарского университета им. Королева вКонтакте.

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