Самарский университет им. Королёва защитил проект по созданию в регионе аграрного карбонового полигона

Я нашел ошибку
Главные новости:
По традиции, губернатор встретился с земляками – участниками специальной военной операции.
Губернатор Дмитрий Азаров проверил качество ремонта социальных объектов города-побратима Снежное
Набор участников на Всемирный фестиваль молодёжи – 2024 продолжится до 1 декабря.
Самара присоединится к Всероссийской акции «100 дней до Всемирного фестиваля молодёжи – 2024»
Инвестиционный налоговый вычет – один из механизмов поощрения инвестиционной активности бизнеса.
Почти 140 миллионов рублей получит регион в качестве компенсации за инвестиционные налоговые вычеты
Ночью и днем местами по области усиление ветра.
22 ноября в Самарской области ожидается сильный снег
В рамках национального проекта «Демография» ведется активная работа по развитию вспомогательных репродуктивных технологий.
В Самарской области помогают парам с бесплодием стать родителями
Запрещенное вещество пытаются передать осужденным самым изощренным способом. 
Сотрудники ИК-6 УФСИН СО при досмотре продуктовой передачи обнаружили и  изъяли наркотики
Названы пять главных увлечений россиян
Названы пять главных увлечений россиян
И выгодно ли продлевать отпуском новогодние каникулы.
Самарцам рассказали, как новогодние праздники отразятся на зарплате
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.5
-0.62
EUR 96.66
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
22 ноября состоится открытие выставки «Самарский взгляд – Россия»
Лекторий в Музее Рязанова представит самарцам новую лекцию
В ГУ МВД СО учащихся юридического класса посвятили в кадеты
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский университет им. Королёва защитил проект по созданию в регионе аграрного карбонового полигона

21 ноября 2023 13:56
163
Самарский университет им. Королёва защитил проект по созданию в регионе аграрного карбонового полигона

Проект утвержден экспертным советом Минобрнауки России.

Экспертный совет Минобрнауки России утвердил программу по созданию в Самарской области аграрного карбонового полигона. Инициатором проекта выступил Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королёва, на суд экспертов проект представили ректор Владимир Богатырев и заведующий кафедрой экологии и безопасности жизнедеятельности Владимир Платонов.

Сейчас во всем мире активно изучается влияние деятельности человека на глобальные климатические процессы и роль экосистем в этих процессах. С этой целью создаются карбоновые полигоны – научно-исследовательские площадки, на которых изучаются процессы выделения и поглощения парниковых газов в условиях разнообразных экосистем. В настоящее время в регионах России действуют двенадцать таких площадок, они охватывают всю территорию страны – от Калининграда до Сахалина. Теперь в их число войдет и Самарская область.

Наш карбоновый полигон станет первым в России аграрным карбоновым полигоном. Он создается в рамках деятельности НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" совместно с Самарским государственным аграрным университетом (СамГАУ) и Самарским государственным медицинским университетом (СамГМУ). Индустриальными партнерами выступают опытное хозяйство "Орловка АИЦ", Объединенная химическая компания "УралХим", а также компания "Щелково Агрохим".

"Проект по созданию аграрного карбонового полигона имеет стратегическое значение для достижения углеродного баланса, сбережения потенциала плодородия почв, снижения продовольственных рисков, укрепления позиций России на международном рынке низкоуглеродной продукции и сохранения здоровья нации. Перед нами, как участниками проекта, стоят несколько масштабных научно-практических задач. Самарский университет им. Королёва обладает серьезным научным заделом по ряду ключевых направлений, а объединение усилий с нашими коллегами из СамГАУ, СамГМУ и индустриальными партнерами в рамках НОЦ "Инженерия будущего" позволит охватить весь спектр задач", – пояснил Владимир Богатырев, ректор университета.

Ученым предстоит разработать математическую модель, с помощью которой можно будет оценить динамику парниковых выбросов в условиях Приволжского федерального округа, адаптировать эту модель для аграрных почв России. Также предстоит отработать дистанционные методы мониторинга эмиссии и стока парниковых газов.

Участники проекта должны изучить микробиом почвы, его углеродый актив, выработать стандарты микробиологических исследований почв.

Им предстоит разработать проект национального MPV-протокола по измерению, отчетности и верификации изменений запасов почвенного углерода с возможностью расчета углеродных кредитов для их продажи на углеродном рынке. И, наконец, разработать учебные программы по технологиям почвозащитного ресурсосберегающего (углеродного) земледелия для российских аграриев.

Сельское хозяйство является одним из основных эмитентов парниковых газов. В 2020 году эмиссия парниковых газов от аграрного сектора России составила 116,6 млн тонн в СО2-эквиваленте. Сегодня уже известно, что агротехнические приемы почвозащитного и ресурсосберегающего земледелия способны секвестрировать углерод в почве в объеме до 10,5 тонн на 1 гектар в год. В масштабах нашей страны это позволит депонировать до 660 млн тонн углерода в годовом исчислении. При грамотном ведении хозяйства реализация квот на углеродном рынке способна принести аграриям дополнительный доход от 1 тыс. рублей с каждого гектара.

Эксперты Минобрнауки России отметили, что на российских карбоновых полигонах мониторинг процессов выделения и поглощения парниковых газов будет вестись с помощью дистанционных технологий, в перечень которых входит ряд топовых разработок Самарского университета им. Королёва. В частности, это научное оборудование и программное обеспечение в сфере обработки больших данных и спутниковых снимков, в том числе компактная аппаратура для гиперспектральной съемки, беспилотные летательные аппараты, а также портативный газовый хроматограф, разработанный под руководством Владимира Платонова.

Карбоновый полигон планируется развернуть в Похвистневском районе Самарской области на базе опытного хозяйства "Орловка АИЦ", где на протяжении 7 лет применяются технологии почвосберегающего земледелия и накоплен большой массив данных для ретроспективного анализа. Площадь полигона составит 4785,8 га. По независимой оценке датской компании Agreena, по итогам 2021 года на полях хозяйства накоплено почвенного углерода в среднем 2,5 тонн на гектар.

Как отметил Владимир Платонов, план научно-исследовательских работ по разработке наземных и дистанционных методов измерения и регулирования секвестрационного потенциала земельных участков карбонового полигона рассчитан на период до конца 2025 года.

"Помимо решения специфических задач по развитию в России углеродного рынка, обобщения и распространения опыта почвосберегающего земледелия, участие в проекте по созданию карбонового полигона позволит Самарскому университету им. Королёва внести серьезный вклад в обеспечение технологического суверенитета страны и развитие отечественных методов и аналитического оборудования для мониторинга потоков парниковых газов", – подчеркнул Владимир Платонов.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Снежная мобилизация в Самаре
21 ноября 2023  13:11
Снежная мобилизация в Самаре продолжается
292
Профильные службы города усиливают работы по зимнему регламенту (https://samadm.ru/media/news/46021/)
20 ноября 2023  13:38
Профильные службы города усиливают работы по зимнему регламенту
299
В Приволжском федеральном округе появится новый окружной форум «Метеор»
20 ноября 2023  10:55
В Приволжском федеральном округе появится новый окружной форум «Метеор»
335
Дмитрий Азаров поздравил транспортников региона с профессиональным праздником
20 ноября 2023  10:33
Дмитрий Азаров поздравил транспортников региона с профессиональным праздником
289
По вопросам взяток полковник полиции Михаил Федосеев проведет прием граждан
20 ноября 2023  09:36
По вопросам взяток полковник полиции Михаил Федосеев проведет прием граждан
285
Весь список