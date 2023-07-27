Самарский университет им. Королёва создает роботизированную фабрику наноспутников в интересах Госкорпорации "Роскосмос

90

﻿Опытное производство кубсатов планируется открыть до конца года в рамках концептуальной модели цифрового завода.

Самарский университет им. Королёва до конца 2023 года планирует открыть роботизированное опытное производство наноспутников формата “кубсат”. Оно создается в университете совместно с Ракетно-космическим центром (РКЦ) “Прогресс” в рамках федерального проекта “Передовые инженерные школы”. Предусмотрен запуск на территории кампуса двух киберфизических и одной цифровой фабрики по разработке и выпуску продукции в авиационной, космической и энергетической сферах.

Теоретической основой для проектирования опытных производств аэрокосмической техники стала концептуальная модель цифрового завода, созданная в университете.

“Киберфизическая роботизированная фабрика по разработке и производству наноспутников формата “кубсат” создается на территории университетского кампуса в интересах Госкорпорации “Роскосмос”. Планируется, что первое опытное производство откроется в декабре этого года, сейчас для него закупается и готовится специальное оборудование. Это первый проект, который будет реализован в рамках концептуальной модели цифрового завода, разработанной сотрудниками Передовой инженерной аэрокосмической школы (ПИАШ) Самарского университета им. Королёва", - рассказал директор ПИАШ Иван Ткаченко.

По его словам, конструкция наноспутников, разрабатываемых сейчас в ПИАШ Самарского университета им. Королёва, будет изначально “заточена” под автоматическую сборку роботами. В перспективе здесь планируется отработать технологию автоматизированного производства наноспутников “АИСТ-СТ” размерностью 12U предназначенных для радиолокационного наблюдения за поверхностью Земли в Х-диапазоне. Прямо сейчас в университете идет разработка первого спутника этой серии совместно с питерской компанией “Специализированный технологический центр”, запуск на орбиту запланирован на 2024 год. Объемы производства будущей киберфизической фабрики пока не определены.

“Разработка конкретных спутников – это лишь одна из задач, стоящих перед создаваемой сейчас киберфизической фабрикой. А главное – это отработка типовых роботособираемых конструкций, а также технологий роботизированной сборки, автоматизированного хранения компонентов и материалов, автоматизированной транспортировки деталей и корпусов изделий, контроля и испытаний спутников. В рамках ПИАШ мы уже создали значительный научно-технический задел, опробовали ряд решений, связанных с роботизацией процесса сборки космических аппаратов нанокласса, и движемся дальше”, – рассказал Иван Ткаченко.

В отработке роботособираемых конструкций и технологий роботизированного производства помимо научных сотрудников ПИАШ участвуют и студенты Передовой инженерной аэрокосмической школы, для них это часть образовательного процесса. А инфраструктурной базой, на которой сейчас формируется киберфизическая фабрика, стал производственно-испытательный комплекс малых космических аппаратов, который был создан совместно Самарским университетом им. Королёва и РКЦ “Прогресс” в рамках постановления Правительства РФ №218.

В дальнейшем на территории университетского кампуса планируется открыть еще одну киберфизическую фабрику – по разработке и выпуску малогабаритных газотурбинных энергоустановок. Это опытное производство также создается в рамках концепции цифрового завода и будет работать в интересах “ОДК-Кузнецов” (входит в структуру Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха).