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Самарский университет им. Королёва представил на конкурс проект создания передовой инженерной аэрокосмической школы

31 мая 2022 10:59
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Самарский университет им. Королёва представил на конкурс проект создания передовой инженерной аэрокосмической школы

Федеральный проект Минобрнауки России «Передовые инженерные школы» решает задачу подготовки инженеров новой формации.

30 мая Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П.Королёва подал заявку на участие в федеральном проекте «Передовые инженерные школы» (ПИШ). Минобрнауки России инициировало этот проект, чтобы с помощью грантовой поддержки вузов-победителей организовать в них подготовку инженеров новой формации. Процесс обучения будет строиться на взаимодействии университетов с высокотехнологичными компаниями-лидерами.

«Гранты предоставляются вузам на создание передовых инженерных школ по ключевым направлениям развития науки и технологий. «Передовые инженерные школы» — это уникальный проект по опережающей подготовке инженерных кадров с учетом запроса отрасли. Ранее такая практика приветствовалась, теперь же государство готово ее поддерживать системно», — пояснил Валерий Фальков, Министр науки и высшего образования России.

В фокусе научно-исследовательской и образовательной деятельности ПИАШ Самарского университета – развитие комплекса технологий, критических важных для современного и будущего производства аэрокосмической техники. Именно они сформируют ядро Передовой инженерной аэрокосмической школы.

В их числе аддитивные технологии, новые виды сварки, механической обработки и сборки. Они будут неразрывно сочетаться с так называемыми «поддерживающими» технологиями – с автоматизацией и цифровизацией процессов производства, с созданием адаптивных интеллектуальных систем управления качеством, с современными методами проектирования авиационной и космической техники и рядом других направлений, без которых невозможно представить аэрокосмическую отрасль будущего. 

Инфраструктуру ПИАШ составят: комплекс научно-технологических и экспериментальных лабораторий, цифровые интерактивные комплексы и пространства опережающей подготовки инженерных кадров, а также опытно-экспериментальные производства. 

«Наши опытные экспериментальные производства мы рассматриваем как кибер-физические пространства для отработки и внедрения новых производственных, информационных и образовательных технологий. Они станут главным средством решения фронтирной инженерной задачи, для которой формируется ПИАШ в Самарском университете. Эти производства предстоит создать на базе университета при поддержке индустриальных партнеров», – пояснил Иван Ткаченко.

Ключевые индустриальные партнеры Самарского университета, готовые оказать поддержку проекту ПИАШ, – АО «Ракетно-космический центр «Прогресс», входящий в структуру Госкорпорации «Роскосмос», а также ПАО «ОДК-Кузнецов» Объединенной двигателестроительной корпорации. Соответственно, в рамках ПИАШ планируется развернуть два опытно-экспериментальных производства.

Одно из них – кибер-физический полигон или фабрика для отработки технологий завтрашнего дня по проектированию и производству спутников. Его основой станет производственно-испытательный комплекс малых космических аппаратов, созданный «РКЦ «Прогресс» на территории университетского кампуса совместно с Самарским университетом им. Королёва. 

Второе – экспериментальное производство малоразмерных газотурбинных двигателей. Оно будет представлять собой информационно-технологическую платформу, в которой вычислительные ресурсы интегрируются в физические объекты посредством промышленного интернета вещей, искусственного интеллекта и предиктивной диагностики. 

Индустриальные партнеры обеспечат школу необходимым оборудованием, ресурсами и базами практик, а также заказами на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Эти предприятия, наряду с другими предприятиями аэрокосмической отрасли, станут основными потребителями результатов деятельности школы – высококвалифицированных кадров, технологий и результатов интеллектуальной деятельности.

В рамках ПИАШ, с момента ее создания, будут запущены перспективные образовательные программы. Концепция школы предусматривает формирование гибких индивидуальных образовательных траекторий, а также привлечение вузов-партнеров в рамках сетевых образовательных программ. 

«Принципиальным отличием от традиционных подходов в подготовке инженеров новой формации станет формирование для высокотехнологических компаний аэрокосмической отрасли уникальных междисциплинарных команд специалистов, обладающих метакомпетенциями. В составе такой команды планируется выделение нескольких ролей, в том числе: дизайнер производственных систем, технолог, специалист по управлению качеством продукции и производства, инженер-кибернетик», – отметил Владимир Богатырев.

Формирование научного коллектива, профессорско-преподавательского состава и контингента обучающихся в ПИАШ будет вестись на конкурсной основе. Отбор будет организован на базе трех институтов Самарского университета им. Королёва, составляющих ядро его аэрокосмического направления: института авиационной и ракетно-космической техники, двигателей и энергетических установок, информатики и кибернетики.

Как пояснил Владимир Богатырев, ожидаемые результаты деятельности Передовой инженерной аэрокосмической школы Самарского университета им. Королёва до 2030 года должны стать 15 новых образовательных программ, более 1,5 тыс. выпускников ПИАШ, трудоустроенных на предприятиях аэрокосмической отрасли, 15 новых, современных образовательных пространств, два опытно-экспериментальных производства.

 

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