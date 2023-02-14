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Самарский университет им. Королёва поможет Венесуэле с подготовкой специалистов гражданской авиации

14 февраля 2023 11:08
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Самарский университет им. Королёва поможет Венесуэле с подготовкой специалистов гражданской авиации

Готовится соответствующее соглашение о сотрудничестве.

Самарский университет им. Королёва поможет Венесуэле с подготовкой специалистов гражданской авиации. Предварительная договоренность об этом была достигнута в ходе визита в университет делегации представителей Национального института гражданской авиации и Университетского института гражданской авиации Боливарианской Республики Венесуэла. Национальный институт гражданской авиации Венесуэлы (INAC) является государственным ведомством, регулирующим вопросы воздушного транспорта этой страны, а Университетский институт гражданской авиации обеспечивает под эгидой INAC подготовку и переподготовку специалистов авиационной отрасли по 140 образовательным направлениям.

"Мы знаем, что у Самарского университета очень большой опыт в сфере подготовки авиационных специалистов. В Венесуэле сейчас активно развивается авиационная отрасль и мы нуждаемся в обучении и переподготовке специалистов по различным направлениям. Поэтому мы хотели бы заключить с Самарским университетом соглашение о сотрудничестве, которое позволило бы проводить обучение наших студентов и специалистов в Самаре, организовывать образовательные обмены и программы повышения квалификации", - заявил на встрече с руководством Самарского университета им. Королёва глава управления по работе с персоналом INAC бригадный генерал Рубен Баррето.

По словам директора Университетского института гражданской авиации Дорис Суарес, венесуэльская сторона планирует долгосрочное и масштабное сотрудничество с Самарским университетом.

"У Самарского университета безусловно есть все необходимые возможности и компетенции для организации такого взаимодействия и сотрудничества. Конкретной реализацией проектов и задач займутся сотрудники Института авиационной и ракетно-космической техники и Института информатики и кибернетики Самарского университета. Кроме того, в нашем вузе учится немало студентов и аспирантов из стран Латинской Америки, в том числе и из Венесуэлы, немало их и среди тех, кто уже окончил наш университет. Думаю, они могли бы принять участие в реализации многих проектов в рамках будущего соглашения. Начинаем совместную работу", - подвел итоги встречи Андрей Прокофьев, первый проректор - проректор по научно-исследовательской работе Самарского университета им. Королёва.

В рамках визита гости из Венесуэлы также посетили научные лаборатории и кафедры университета, побывали в вузовском Центре истории авиационных двигателей, где ознакомились с самой большой в мире коллекцией советских и российских авиадвигателей. В ходе общения с самарскими коллегами гости выразили восхищение красотой волжских пейзажей зимней Самары и признались в том, что слово "Самара" многие венесуэльцы знают буквально с детства - раньше в этой стране были очень популярны автомобили вазовского семейства "Лада Самара".

Автор фото: Олеся Орина

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